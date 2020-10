Juri Wolkow ist mit gleich zwei Teams in der neuen Spielzeit gefordert. Er trainiert sowohl die weibliche A- als auch die B-Jugend der HSG Verden-Aller. (Björn Hake)

„Rien ne va plus“ – so hieß es Mitte März auch beim Handball. Das Coronavirus hatte den Spielbetrieb komplett lahmgelegt. Inzwischen sind die ersten Teams zurück. Am Wochenende 31. Oktober/1. November soll die Zwangspause für alle Mannschaften beendet sein. Auch der Nachwuchs startet dann in die Saison 2020/21.

Welche Mannschaft spielt in welcher Liga? Diese Frage wurde in den Altersklassen der C-, B- und A-Jugend in den vergangenen Jahren stets in den Monaten Mai und Juni beantwortet. Teams, die in der Landes- oder Oberliga dabei sein wollten, mussten in die Relegation. Ausgespielt wurde diese in Turnierform mit den Jahrgängen der kommenden Spielzeit. Über mehrere Runden ging es so lange, bis auch der letzte freie Platz vergeben war. Doch: Qualifikationsturniere mit bis zu 100 Teilnehmern in einer Halle und dann noch vor Zuschauern – undenkbar in Zeiten von Corona. Wie kann die Rückkehr erfolgen? In welcher Form und wann ist eine Relegation möglich? Der Verband hatte eine knifflige Aufgabe zu lösen.

Mitte Juli – etwas mehr als fünf Monate nach dem Abbruch der Saison 2019/20 – nahm der Notfallplan der Spieltechniker des Handballverbandes Niedersachsen (HVN) konkrete Formen an. „In allen Alters- und Spielklassen wird jeweils nur eine Runde gespielt“, teilte Jugendspielwart Olaf Bunge mit. Es werde im Zeitraum vom 1. September bis 4. Oktober nur Einzelspiele geben. Jeder Verein muss ein mit dem zuständigen Gesundheitsamt abgestimmtes Hygienekonzept vorlegen. So der grobe Rahmen. Es war ein guter Plan des Verbandes. Inzwischen ist die Relegation Geschichte, die einzelnen Staffeln stehen fest. Noch bis zum 20. Oktober bleibt den Vereinen Zeit, um ihre Spieltermine in das Verwaltungssystem Nuliga einzugeben. Aus dem Landkreis Verden haben 17 Mannschaften – zwei mehr als im Vorjahr – ein Ticket für eine Leistungsklasse gelöst. Fünf Teams stellt der TV Oyten, die HSG Verden-Aller und der TSV Daverden sind mit vier Vertretungen dabei, jeweils zwei Plätze gehen an die SG Achim/Baden und Jugendhandball MoIn Wesermarsch.

Vier Spiele, vier deutliche Siege: Mit dieser makellosen Bilanz hat sich die männliche C-Jugend der HSG Verden-Aller einen Platz in der Oberliga gesichert. Dort bekommen es die von Björn Fechner und Marco Volmert trainierten Talente aus der Kreisstadt unter anderem mit dem TSV Daverden zu tun. Dem Nachwuchs des Männer-Verbandsligisten reichte ein einziger Sieg in seiner Gruppe zum Aufstieg. Derweil schafften die C-Mädchen des TV Oyten durch die Hintertür den Sprung in die Oberliga. Als erster Nachrücker profitierte der TVO vom Rückzug des TuS Hollenstedt. Gespielt wird in der C-Jugend bei den Jungen und Mädchen in Achterstaffeln mit Hin- und Rückspielen.

In den Jahrgängen der A- und B-Jugend sieht der Modus anders aus: Hier wird zunächst eine Vorrunde ausgespielt. Aus jeder Staffel qualifizieren sich die Teams auf Platz eins und zwei für die Oberliga, für die Mannschaften ab Platz drei geht es ab Januar 2021 in der Verbandsliga weiter. Gespielt wird die Vorrunde in Staffeln à sechs Teams. Der Kreis Verden hat in jeder Altersklasse ein Eisen im Feuer: Bei den A- Mädchen und Jungen der TV Oyten, in der B-Jugend die HSG Verden-Aller. Qualifizieren mussten sich nur die B-Juniorinnen der HSG Verden-Aller mit ihrem Trainer Juri Wolkow. Der Nachwuchs der „Vampires“ aus Oyten sowie die männliche B-Jugend der HSG war aufgrund der guten Platzierung in der Saison 2019/20 gesetzt. Den richtigen Fokus in der Nachwuchsarbeit hat in den vergangenen Jahren der TSV Daverden gesetzt. Nachdem im Vorjahr nur die männliche C-Jugend in der Landesliga vertreten war, tauchen in der kommenden Saison gleich vier Teams der Grün-Weißen auf Verbandsebene auf.

Weitere Informationen

Ligeneinteilung

Männliche Jugend A

Vorrunde Oberliga: TV Oyten; Landesliga: TSV Daverden, SG Achim/Baden

Männliche Jugend B

Vorrunde Oberliga: HSG Verden-Aller; Landesliga: TSV Daverden

Männliche Jugend C

Oberliga: HSG Verden-Aller, TSV Daverden; Landesliga: TV Oyten, SG Achim/Baden

Weibliche Jugend A

Vorrunde Oberliga: TV Oyten; Landesliga: HSG Verden-Aller

Weibliche Jugend B

Vorrunde Oberliga: HSG Verden-Aller; Landesliga: TV Oyten, JH MoIn Wesermarsch

Weibliche Jugend C

Oberliga: TV Oyten; Landesliga: JH MoIn Wesermarsch, TSV Daverden