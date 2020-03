Lars Müller-Dormann (links) und Marc Winter basteln weiterhin fleißig am Kader für die neue Saison. (Björn Hake)

Im Training war Julia Reinefeld schon dabei. In der Saison 2020/2021 wird die Handballerinn dann auch zum Kader des TV Oyten gehören, der aktuell hart daran arbeitet, in der 3. Liga zu bleiben. Marc Winter, der die „Vampires“ gemeinsam mit Lars Müller-Dormann coacht, gab den Wechsel Reinefelds nun bekannt. Derzeit spielt sie noch für die HSG Heidmark in der Oberliga Niedersachsen.

Mit Julia Reinefeld hole man eine sehr flinke Rückraumspielerin. „Sie ist keine klassische Shooterin. Aber im Eins-gegen-eins ist sie sehr stark. Mit ihren Fähigkeiten passt sie sehr gut in unser Konzept“, sagte Winter im Gespräch mit unserer Zeitung. Allerdings ist Reinefeld auch torgefährlich: In der laufenden Saison hat sie in 19 Spielen 103 Tore erzielt. Mit der HSG Heidmark belegt die Bald-Oytenerin aktuell den neunten Tabellenplatz in der Oberliga Niedersachsen.

Winter und Müller-Dormann haben im Dezember erstmals Kontakt zu der Rückraumspielerin aufgenommen: „Sie hatte zunächst gesagt, dass sie sich einen Wechsel vorstellen könne, wenn wir in der 3. Liga bleiben. Nun kommt sie aber auch, falls wir in die Oberliga müssen. Julia weiß, dass ein Wechsel nach Oyten für ihre weitere Entwicklung eine gute Entscheidung ist“, sagte Marc Winter, der mit der Kaderplanung für die kommende Saison bereits kurz vor dem Abschluss steht. Die Rechtshänderin drückt nun ihrem künftigen Team im Abstiegskampf die Daumen. „Ich hoffe, dass Oyten in der 3. Liga bleibt. Ich habe mich aber auch deshalb zu dem Wechsel entschieden, weil ich mal etwas Neues kennenlernen möchte“, sagte die 25-Jährige auf Nachfrage.