Inga Müller, Imke Müller, Linna Gerkens, Charlotte Nolte und Hannah Wittboldt-Müller (v. l.) zeigten in Delmenhorst gute Leistungen. (fr)

Delmenhorst. Sechs junge Leichtathleten der LG Kreis Verden haben sich vor Kurzem auf den Weg nach Delmenhorst gemacht. Ihr Vorhaben: Sie wollten beim Jugendsportfest an der Delme mit sportlichen Leistungen überzeugen. Das sei auch gelungen, berichtete LGKV-Sportwart Helmut Behrmann: „Die sechs jungen Sportler überzeugten mit guten Ergebnissen und etlichen persönlichen Bestleistungen.“

Besonders die 14-jährige Imke Müller aus Verden trumpfte in Delmenhorst groß auf. „Sie steigerte sich als Fünfte über 100 Meter der W15-Jugend auf flotte 13,99 Sekunden und gewann 25 Minuten später die 800 Meter mit einer Zeit von 2:39,49 Minuten“, sagte Behrmann. Während über die Sprintstrecke noch neun Hundertstelsekunden zur Qualifikationsnorm zur Landesmeisterschaft, die Ende August in Oldenburg ausgetragen wird, fehlten, gelang es Imke Müller über die doppelte Stadionrunde, die Norm zu knacken. „Und das nach einer Art Vorlauf zehn Minuten nach dem 100-Meter-Lauf, denn wegen ausgefallener Zeitmessung wurde der Lauf nach 300 Metern abgebrochen und 15 Minuten später neu gestartet“, berichtete der LGKV-Sportwart.

Zudem stellte die junge Verdenerin im Weitsprung eine neue persönliche Bestleistung auf: Sie landete bei 4,67 Metern und durfte sich über Rang drei freuen. Behrmann: „Ihre Zwillingsschwester Inga sprang mit 4,45 Metern auf Platz vier und stellte ebenfalls eine Bestmarke auf. Über 100 Meter zeigten 15,21 Sekunden noch Verbesserungspotenzial.“

In den Wettbewerben der W13-Jugend lief es bei Hannah Wittboldt-Müller (Verden) gut. Sie stand gleich dreimal auf dem Treppchen. Sie schnappte sich zwei zweite Plätze und einen dritten Rang. Im 75-Meter-Sprint wurde sie Dritte (11,28sec). Zudem wurde sie im Hochsprung (1,35m) und Weitsprung (4,10 m) Zweite. „Beide Male blieb sie nur knapp unter ihren Bestmarken“, sagte Behrmann. Die verbesserte hingegen Charlotte Nolte als Dritte im Kugelstoßen. Das Sportgerät landete bei 6,28 Metern. Über die 75 Meter wurde sie mit 11,93 Sekunden Zwölfte. Die jüngste der fünf LGKV-Starterinnen, Linna Gerkens (Kirchlinteln), kam in ihrem ersten Sprint über 75 Meter als Dritte der W12-Jugend im Ziel an (11,51sec). Im Hochsprung schaffte sie es auf Platz drei (1,25m) und im Weitsprung auf Platz vier (3,88m).

Der Verdener Lasse Rohr sprintete bei der M13-Jugend über die 75 Meter zum Sieg. „Er war schon deutlich schneller als eine Woche zuvor beim Mehrkampf in Stuhr-Moordeich. Lasse blieb aber als Hochsprungsieger mit 1,36 Metern und Weitsprungdritter mit 3,96 Metern deutlich unter seinen Möglichkeiten“, sagte Helmut Behrmann.