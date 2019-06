Fenja Allermann, Annika Fahrenholz und Emily Koppe (v. l.) freuten sich über den Gewinn der Bronzemedaille. (Jürgen Juschkat)

Bassum. Die Ausgeglichenheit hat am Ende dann doch den Ausschlag gegeben: Der Luftgewehr-Nachwuchs des Schützenvereins Dibbersen-Donnerstedt-Horstedt (Di-Do-Ho) hat bei den Landesverbandsmeisterschaft des Nordwestdeutschen Schützenbundes in Bassum durch die Jugend und die Juniorinnen zum Auftakt zwei Bronze-Mannschaftsmedaillen gewonnen.

Zunächst sicherte sich die Jugend mit 1115 Ringen Rang drei. Hier schossen Katharina Grothenn (376 Ringen/8.), Max Müller (370/8.) und Samantha Kolb (369/12.). Jasmin Juschkat schoss im Einzel 322 Ringe und kam damit auf Rang 64. Bei der Luftgewehr-Dreistellung (LG3) belegte Di-Do-Ho mit 1645 Ringen Rang sechs. Hier schossen Katharina Grothenn (575/5.), Max Müller (569/7.) und Jasmin Juschkat (501/19.). Moritz Brendel wurde mit der Luftpistole durch 332 Ringe Siebter, Julian Neumann belegte bei den Lichtpunkt-Kindern mit 198,9 Ringen nach Zehntelwertung den 13. Platz.

Am zweiten Wettkampftag hieß es für die Di-Do-Ho-Nachwuchsschützen und -Trainer erneut früh aufzustehen. Zunächst trat Lynn Schmitt bei den Schülerinnen an und kam mit 156 Ringen auf Rang 39 der Mädchen-Einzelwertung. Am Nachmittag musste lange um eine Medaille gebangt werden, obwohl die überzeugenden Luftgewehr-Juniorinnen nach dem vorletzten Durchgang die Mannschaftswertung anführten.

Doch die starken Landeskader-Mädels hatten noch nicht geschossen. Schließlich musste Di-Do-Ho mit Rang drei zufrieden sein – und war das auch allemal. 1130 Ringe standen zu Buche, die auch Himmelpforten getroffen hatte. So musste die Anzahl der Zehnen den Ausschlag geben, und da hatte Di-Do-Ho bei Vize-Titel mit 58:66 das Nachsehen. Meister wurde der SV Bramstedt mit 1147 Ringen. Für Di-Do-Ho traten Fenja Allermann (379/11.), Annika Fahrenholz (377(13.) aus der Klasse Juniorinnen II sowie Emily Koppe (374/9.; Juniorinnen I) an.