Er steht für Disziplin und konsequentes Training: Harm Tietje, Sportler vom Leichtathletikverein Verden. (Michael Galian)

Nachdem Harm Tietje in den sozialen Medien ein Werbevideo entdeckt hatte, ist er schnell in die Planung übergegangen. „Das hat bei mir voll zugeschlagen. Mein Gedanke war sofort: Da musst du hin“, berichtet der Athlet aus Neddenaverbergen. Und er machte Nägel mit Köpfen. Ein Ironman auf der Insel Cozumel in Mexiko? Er erfüllte sich im November diesen Traum, möchte die Tage in der Karibik nicht missen. „Das Video im Internet hat das gehalten, was es versprochen hat.“

„Am Ende bin ich gekrochen“

Wenig überraschend spricht er deshalb sehr gerne und fröhlich über diese Erfahrung. Zurzeit kann er das auch oft machen. Unter anderem die Patienten in seiner eigenen Praxis für Physiotherapie in Kirchlinteln sind nämlich sehr interessiert an seiner Reise nach Mexiko. „Das ist noch sehr frisch, ich darf das momentan 95 Mal erzählen. Es ist immer wieder schön“, beschreibt der 50-Jährige. Das macht er mit Stolz, denn er hat sein Ziel erreicht und beendete somit seinen insgesamt neunten Ironman erfolgreich. Angesichts der Umstände war das alles andere als selbstverständlich. In den Tagen vor dem Wettbewerb hatte er mit einem Magen-Darm-Infekt zu kämpfen, während des Laufen – es galt ganze 42 Kilometer zurückzulegen – entstanden zudem Blasen an seinen Füßen. „Ich hatte ein Schuhproblem und glaube, dass die Luftfeuchtigkeit eine Rolle gespielt hat. Am Ende bin ich gekrochen“, erzählt er. Trotz alledem dachte er nie ans Aufgeben. „Sternzeichen Stier – die setzen sich durch. Aufgeben ist keine Option. Ich fliege nicht 11 000 Kilometer, um dann aufzugeben“, betonte Tietje. Obwohl die Kämpfernatur erst nach 13:57 Stunden den Ironman abschloss, erreichte er damit mehr als viele andere. Von den 2500 an den Start gegangenen Triathleten entschieden sich nämlich 400 zur vorzeitigen Aufgabe. Tietje gelang es dabei sogar, beim Schwimmen eine persönliche Bestzeit aufzustellen – und zwar gleich um neun Minuten. So absolvierte er 3,8 Kilometer im Wasser in einer Stunde und 14 Stunden. Nachdem er dann mit dem Rad knapp über 180 Kilometer in 6:06 Stunden fuhr, lief er die 42 Kilometer in einer Zeit von 6:21 Stunden und überquerte mit reichlich Schmerzen die Ziellinie.

Wenngleich er sich erhofft, in der Zukunft auch mal einen Ironman in unter zwölf Stunden zu beenden, ist der Neddener zufrieden mit dem Erreichten. „Einen Ironman zu finishen, ist schon eine Leistung.“ Es ist der Lohn für regelmäßiges Training. „Ich trainiere circa 15 Stunden die Woche und nach Plan, den ich zu 98 Prozent auch abarbeite. Ich ziehe das konsequent durch: Ohne Disziplin geht es nicht“, skizziert Tietje. Den Sport betreibt der Ausdauerathlet aus mehreren Gründen. Einmal sei es förderlich für die Glaubwürdigkeit in seinem Beruf als Physiotherapeut. „Dort versuche ich, Bewegung zu vermitteln und so kann ich Vorbild sein. Sie wissen, ich erzähle keinen Blödsinn.“ Seine sportlichen Aktivitäten bezeichnet er aber auch als guten Ausgleich. „Das macht einem den Kopf frei.“ Zusätzlich fordert er sich gerne heraus. „Manchmal verflucht man sich und denkt: Du könntest auch auf dem Sofa liegen. Es macht aber Spaß, sich selbst an die eigene Grenze zu bringen.“

„Ein bisschen Leben muss sein“

Große Ambitionen verfolgt der 50-Jährige aber nicht. „Ich bin nicht der Schnellste und nie einer, der sich für Hawaii qualifiziert. Dafür habe ich zu spät angefangen, mir fehlen die Grundlagen. Da bin ich Realist“, urteilt Tietje. Und er ist auch nicht bereit, noch mehr Zeit zu opfern und will auch nicht die Ernährung noch weiter anpassen. „Da sage ich mir immer: Ein bisschen Leben muss ich auch noch. Abends esse ich gerne mal eine Tüte Haribo.“ Seine beste Leistung lieferte er übrigens 2016 in Frankfurt ab. Dort absolvierte er einen Ironman in 12:35 Stunden. In der hessischen Großstadt nahm der Athlet auch in diesem Jahr wieder an einem Ironman teil, ebenso in Hamburg. Und ziemlich sicher wird er nach seiner Erfahrung in Mexiko noch mindestens einen weiteren Ironman absolvieren. Geplant ist das für Juli 2020, da möchte er sich für den Wettbewerb in Klagenfurt anmelden.

Momentan richtet der Sportler vom Leichtathletikverein Verden den Fokus aber auf die Regeneration. Nur auf eine Schwimmveranstaltung bereitet er sich aktuell vor und ebenso ist er hin und wieder bei kleineren Wettkämpfen anzutreffen. „Es muss nicht immer ganz lange und heftig sein. Ich bin beispielsweise eigentlich jedes Jahr beim Lindhooplauf in Kirchlinteln dabei. Für mich ist das ein Pflichttermin. Da läufst du mit den gleichen Leuten, trinkst einen Kaffee mit ihnen und fühlst dich wohl.“ Tietjes eine Seite schätzt somit auch die lockeren Veranstaltungen. Die andere Seite hingegen kämpft und quält sich gerne – wie unlängst in Mexiko bewiesen.