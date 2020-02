Handball-Landesliga

Kaffeefahrt steht nicht an

Jürgen Prütt

Die Saison ist für die SG Achim/Baden II im Grunde gelaufen. Doch Trainer Florian Schacht will mit seinem Team noch den einen oder anderen Punkt einfahren. Anfangen will die SG-Reserve damit in Drochtersen.