Langwedel. Justin Schmidt kam am Freitag nicht aus dem Staunen heraus: Die Show, die Eintracht Frankfurts Mittelstürmer Luka Jovic beim 7:1-Sieg gegen Fortuna Düsseldorf in der Fußball-Bundesliga ablieferte, nötigte ihm den größten Respekt ab. „Das habe ich gesehen, das war schon stark“, meinte der 21-Jährige nach einem Spiel am Sonntag, indem er sich wie Jovic am Freitag fühlen durfte. Er selbst nämlich, der bis dato noch ohne Tor in der diesjährigen Bezirksliga-Saison war, machte es wie Jovic. Im Trikot vom FSV Langwedel-Völkersen erzielte Schmidt in der ersten Halbzeit gegen den MTV Riede nämlich ebenso wie der Serbe fünf Treffer in einem Spiel (3./18./34./37./44.). Er hatte somit natürlich seinen Anteil daran, dass die Gastgeber die Gäste ordentlich zerpflückten. Weil er neben seinen Toren auch noch Niclas Tiedemann eine Vorlage gab, und der sich mit seinem schwächeren rechten Fuß zum 2:0 bedankte (8.), führte der FSV nach 45 Minuten mit 6:0: Ein Ergebnis, bei dem es auch zum Schlusspfiff bleiben sollte.

Schmidt, so hatte es den Anschein, muss vor dem Spiel an eine kalte Hundeschnauze gegriffen haben. Demnach präsentierte sich der 21-Jährige, der sich in der Ausbildung zum Speditionskaufmann befindet, unglaublich cool vor dem gegnerischen Tor. Schon in einigen Spielen zuvor fiel er mit seinem Engagement positiv auf – gegen Riede folgte nun der Lohn. „Er hat es sich verdient. Ich freue mich sehr für ihn. Justin ist ein echter Teamplayer“, meinte FSV-Coach Emrah Tavan. „Der Knoten ist geplatzt, jetzt läuft es“, verspürte Langwedels Angreifer auch eine Portion Erleichterung. Beim Blick auf seine Vita ist seine Leistung vom Sonntag aber nicht komplett überraschend. Schmidt spielte schon für den VfL Oldenburg und den FC Verden 04, wurde nach seiner zweijährigen Pause von seinen Kumpels zum Wiedereinstieg in Langwedel überredet.

Training zahlt sich aus

Wie es bei solch einem deutlichen Sieg meistens ist, traten auch seine Teamkollegen stark auf. Da wäre unter anderem ein Philipp Dondelinger, der Schmidt mehrere Tore auflegte. Oder Edward Kelsch, dessen Technik am Ball beeindruckte. Oder Marvin Wasmuth, der als Außenverteidiger viel gewinnbringenden Offensivdrang erzeugte: Die Liste ließe sich weiter fortführen. „Wir waren in der ersten Halbzeit durch die Bank überragend. Wir konnten auf jeden Knopf drücken: Alles hat funktioniert“, lobte Langwedels Trainer Emrah Tavan, dem insbesondere die Art und Weise gefiel: „Das waren keine Glücksdinger, alle Tore waren rauskombiniert: Wir haben Riede beherrscht.“ Schmidt indes verteilte seine Lorbeeren auch an seinen Coach, der das Team alleine und nicht mit Faruk Senci als Co-Trainer – so wie es ursprünglich geplant war – betreut. „Wir machen viel Kurzpass- und Torschusstraining“, sagte Schmidt. Die Genauigkeit und die Kaltschnäuzigkeit seien zum Großteil also auch der Arbeit unter der Woche zuzuschreiben.

Eine nahezu ereignislose zweite Halbzeit trübte weder die Stimmung der Gastgeber noch erheiterte sie den Gast. „Katastrophe. Ich lasse mich auch nicht von der zweiten Halbzeit blenden, wo wir es besser gemacht haben“, meinte MTV-Trainer Stephan Hotzan, der in der Pause mehrere Veränderungen vornahm. Die Meinung einiger Zuschauer aus Riede, die erste Halbzeit sei der falschen Aufstellung geschuldet, teilte er nicht: „Das hat damit nichts zutun. Unsere Einstellung hat nicht gestimmt.“ Und der Gastgeber habe die Räume, die Riede offenbart hat, dann clever ausgenutzt: Allen voran Fünffachtorschütze Justin Schmidt. Bliebe noch die Frage, welche Performance denn nun höher zu bewerten sei – die von ihm, dem Imitator, oder Jovic? Schmidt überlegte nicht lange: „Natürlich musst du auch in der Bezirksliga erst einmal fünf Tore schießen. In der Bundesliga ist das aber schon nochmal eine andere Leistung.“