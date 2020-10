Verdens Trainer Frank Neubarth darf am Wochenende wieder an der Seitenlinie stehen und ein Spiel seiner Mannschaft coachen. (Björn Hake)

Kampf um die Meisterschaft, diverse Europapokalnächte oder das Zittern um den Ligaverbleib: Frank Neubarth hat in seiner Karriere als Spieler und Trainer schon vieles erlebt. Die Situation in den vergangenen Wochen war aber selbst für den Coach des Fußball-Landesligisten FC Verden 04 neu. Gleich elf Spieler seiner Mannschaft hatten sich mit dem Coronavirus infiziert. Die gesamte Mannschaft begab sich daraufhin für zwei Wochen in Quarantäne. An Training oder gar ein Spiel war nicht zu denken. Das Derby gegen den TSV Etelsen fiel ins Wasser. An diesem Sonntag endet für die Reiterstädter die ungewollte Zwangspause mit einem Heimspiel gegen den VfL Westercelle (Anpfiff um 14 Uhr).

Zwei Wochen auf Training beziehungsweise ein Spiel zu verzichten, war auch für Frank Neubarth alles andere als gewöhnlich. „Wir mussten in unserem fußballerischen Umfeld alles von 100 auf 0 runterfahren und haben dann von 0 auf 100 alles wieder hochgefahren“, beschreibt der Trainer der Reiterstädter die Situation. „Es ist eine komplizierte Geschichte, die noch nie einer mitgemacht hat.“ Deshalb sei es auch eine Herausforderung, nach der Zwangspause wieder ein Spiel zu absolvieren. „Wir müssen gucken, wie jeder Einzelne unserer Spieler, die Corona hatten, das verkraftet haben. Da ist jeder auf einem völlig unterschiedlichen Level“, spricht Neubarth, der selbst nicht in Quarantäne war, den Verlauf des Virus an. Einige hätten laut des FCV-Coaches keine, andere wiederum mehr Symptome gehabt.

Kurze Vorbereitungszeit

Am vergangenen Sonntag durfte ein Teil der Mannschaft wieder auf dem Trainingsplatz stehen. Seit Dienstag ist auch der Rest des Kaders dabei. „Für die Jungs war es schön, dass sie wieder trainieren durften“, erzählt Neubarth. Trotzdem ist die Vorbereitung auf den kommenden Gegner, den VfL Westercelle, eine kurze. Ob die paar Tage Training ausreichen, um das Spiel erfolgreich zu gestalten, wird sich erst am Sonntag zeigen. Dass die Verdener hoch motiviert in die Partie gehen, versteht sich nach der Zwangspause von selbst. Neubarth misst dem Duell eine gewisse Bedeutung bei. „Westercelle ist ein direkter Konkurrent um Platz vier. Wir versuchen natürlich zu gewinnen“, sagt der Coach der Reiterstädter.

Um die drei Punkte am Ende einzufahren, kommt es laut Neubarth auf eine stabile Defensive und eine gute Offensive an. „Wir müssen hinten weniger krasse Fehler machen und vorne unsere Chancen nutzen“, sagt er. Gegen den VfL Lüneburg und die SV Ahlerstedt/Ottendorf habe seine Mannschaft bereits viel Aufwand betrieben, sich am Ende dafür aber nicht belohnt. Das soll nun gegen Westercelle besser werden. Der kommende Gegner der Reiterstädter ist nicht gut in die neue Saison gestartet und weist nach sechs Spielen vier Punkte auf. Der Klub aus der Kreisstadt Celle, der in der Tabelle auf Platz sieben rangiert, gewann lediglich sein Heimspiel gegen den TSV Gellersen, das aber dafür mit 5:1 mehr als deutlich. Dem gegenüber stehen drei teilweise deutliche Niederlagen sowie ein respektables Unentschieden beim TSV Etelsen (1:1).

Beim Kaltstart nach der Pause müssen die Reiterstädter auf Frederik Bormann verzichten. Den Mittelfeldakteur plagen Probleme am Fuß. Auch Bjarne Geils, der sich in der Vorbereitung einen Stammplatz in der ersten Elf ergatterte, wird nicht dabei sein. Der Abwehrspieler kann berufsbedingt nicht trainieren. Dafür ist Mirco Temp nach ausgeheiltem Zehenbruch wieder eine Option. Der Saisonstart war den Verdenern mit zwei Siegen und zwei Niederlagen nur zum Teil geglückt. Besonders zu Hause lief es mit zwei Pleiten nicht rund. Gegen Westercelle soll sich das nun ändern. An der Motivation dürfte es nach der Zwangspause nicht scheitern. Denn die Spieler des FC Verden 04 dürfen wieder das tun, was sie am liebsten machen – auf den Platz gehen und Fußball spielen.