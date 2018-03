War für das 2:0 des TSV Brunsbrock gegen den TSV Achim II (blaue Trikots) zuständig: Fabian Kunst (am Ball). (Björn Hake)

Landkreis Verden. Dank einer dicht gestaffelten Abwehr und einer gehörigen Portion Glück hat sich Thedinghausens Zweite ein torloses Remis gegen den Tabellenzweiten der 1. Fußball-Kreisklasse, TSV Etelsen II, erkämpft. Spitzenreiter FSV Langwedel-Völkersen II ließ nichts anbrennen bei seinem deutlichen Erfolg gegen Wahnebergen. Die Roten Teufel des TSV Brunsbrock nutzten ihre Chancen beim TSV Achim II und hielten den Anschluss zu den Aufstiegsrängen. Bassen II kam derweil zu einem ungefährdeten Heimsieg gegen Achims Dritte.

FSV Langwedel-Völkersen II - SV Wahnebergen 4:1 (2:0): Es dauerte keine zehn Minuten, da durften die Langwedeler bereits ihren ersten Treffer im Jahr 2018 bejubeln. Torschütze war Janek Kammermann mit einem Fernschuss (9.). Nach dem Treffer zum 2:0 durch Igor Litau (16.) erlahmten zunächst die Offensivaktionen des FSV, der sich in der dichtgestaffelten Wahneberger Abwehr immer wieder festrannte. Nach der Pause entschied Kammermann mit seinem zweiten und dritten Treffer (60./63.) innerhalb kürzester Zeit die Partie. In der Schlussphase kam der SVW dann ebenfalls zu einigen Möglichkeiten, wovon Mustafa Hewash eine zum Ehrentreffer nutzte (75.). „Auf dem holprigen Platz lief noch nicht alles so richtig rund“, sagte FSV-Trainer Ralf Görgens.

TSV Thedinghausen II - TSV Etelsen II 0:0: „Wir haben mit einem stark ausgedünnten Kader gespielt und uns den einen Punkt durch eine tolle kämpferische Leistung verdient, wenngleich uns das Remis schmeichelt“, resümierte Jan Kampe. Thedinghausens Coach hatte aufgrund des Personalmangels sogar seinen 44-jährigen Co-Trainer Oksar Ipekoglu aufgeboten. Der besaß in der Nachspielzeit gar die beste Chance für die Platzherren, als er frei aus 16 Metern zum Abschluss kam, den Kasten aber verfehlte. „Wenn der rein geht, stellen wir den Spielverlauf total auf den Kopf“, sprach Kampe von einer Reihe hochkarätiger Etelser Chancen. Die Gäste nutzten ihre Möglichkeiten aber nicht, weil Keeper Matthias Finke, der eigentlich in der ersten Mannschaft im Feld spielt, eine tolle Leistung ablieferte. „Wir haben uns zum 0:0 gemauert“, brachte Kampe das Geschehen auf den Punkt.

TSV Bassen II - TSV Achim III 4:1 (1:0): Auf dem holprigen Trainingsplatz kam wenig Spielfluss auf, dennoch strahlte Bassens Coach Marius Wagener nach dem Abpfiff: „Nach der 2:5-Auftaktpleite gegen Langwedel war es ein wichtiger Sieg für uns.“ Die feldüberlegenen Bassener kamen mit dem Pausenpfiff durch Johannes Dietzel zum Führungstreffer. In der 55. Minute glich Erdal für die Gäste aus. Auf die Siegerstraße wurden die Grün-Roten durch Stefan Brüns (60.) und Dietzel (70.) geführt. Per sehenswerten Fernschuss gelang Christoph Derichs der Treffer zum 4:1-Endstand (75.).

TSV Achim II - TSV Brunsbrock 0:2 (0:2): Dank der Treffer von Mirko-Marcel Haubold (15.) und Fabian Kunst (40.) entführten die Roten Teufel die Punkte aus Achim. „Beide Mannschaften hatten etwa ein halbes Dutzend Chancen. Brunsbrock nutzte seine aber besser und hat daher gewonnen“, bilanzierte Waldemar Kammer. Der Achimer Coach verliert mit seinem Team als Tabellenvorletzter langsam den Anschluss zum rettenden Ufer, hat der TSV doch vier Zähler Rückstand und ein Spiel mehr ausgetragen als Konkurrent SV Baden. Der TSV Brunsbrock indes darf weiter auf den direkten Wiederaufstieg hoffen. Bevor Haubold die Gäste in Führung brachte, besaß Emir Abidovic die große Gelegenheit zum 1:0 für die Achimer. Der Offensivmann drosch den Ball aber vorbei (3.). Nach einer Stunde hatte Abidovic Pech, als er freistehend den Ball gegen die Latte jagte.

SVV Hülsen II - TV Oyten III 1:0 (1:0): Die Herbstserie endete für den SVV am 31. Oktober mit einem 1:0-Erfolg beim TSV Achim II. Mit dem gleichen Resultat starteten die Männer von Lasse Gehlich nun in das Jahr 2018. Der Torschütze in Achim hieß Dennis Neumann. Auch diesmal zeigte sich der Angreifer des SVV abgeklärt und knallte das Leder zum entscheidenden Treffer in die Tormaschen. Der Sieg war hochverdient, denn das Team von Gehlich besaß viele hochkarätige Chancen. Tobias Hollander im Tor der Gäste avancierte mit tollen Paraden zum besten Mann auf dem Platz. Der TVO besaß nur eine nennenswerte Möglichkeit, die Dennis Hora jedoch ausließ, als er den Ball kurz vor Schluss verzog. „Hülsen stellte das bessere Team“, gab TVO-Trainer Marco Blöthe ehrlich zu.

TSV Otterstedt - TSV Blender 1:3 (1:3): Zum fünften Male in Folge blieb Otterstedt ohne Sieg. Das Team von Eckhart Hartwig hatte gegen Blender genügend Gelegenheiten, um mehr als einen Treffer zu markieren. Aber auch die Gäste hätten mehr Tore erzielen können, sodass der Erfolg für Blender in dieser Höhe verdient war. Jannik Braatz markierte per Fernschuss das 0:1 (20.), das Helge Osmers per Strafstoß nach einer halben Stunde ausglich. Ahmadi Alisher (40.) und Jonas Winkel (44.) führten Blender noch vor der Halbzeit mit ihren Toren zum 3:1-Sieg.