Matthias Michaelis (rechts) brachte den TV Sottrum mit einem Dreierpack auf die Siegerstraße. (Björn Hake)

Sottrum. Der FSV Langwedel-Völkersen wurde seiner Favoritenrolle im Gastspiel beim TV Sottrum zu keiner Zeit gerecht. „Es war ein unterirdisches Spiel von uns. Was einige meiner Spieler abgeliefert haben, war eine Frechheit. Allen, bis auf Ferhat Tavan, kann man eine Fünf oder eine Sechs als Schulnote aufschreiben“, schimpfte FSV-Trainer Emrah Tavan. Die Quittung bekam der Fußball-Bezirksligist durch das Endergebnis. Nach drei Siegen in Serie unterlag der Siebte mit 1:5 (0:1) beim TV Sottrum.

Aus der Sicht von Langwedels Trainer spielte ein weiterer Protagonist eine entscheidende Rolle: Schiedsrichter Chris Barnick. „Wir haben zwar eine katastrophale Leistung gebracht, aber wurden auch verpfiffen. Der Unparteiische hat den Sottrumern geholfen und das Spiel in ihre Richtung gelenkt“, kritisierte er. Vor allem monierte er die Entstehung ersten TVS-Tores. Bevor Matthias Michaelis zum 1:0 einschießen konnte (24.) hätte die Szene zwingend wegen Handspiels zurückgepfiffen werden müssen. „Ja, wahrscheinlich war da ein Handspiel. Das sagen auch meine Spieler“, gab Sottrums Trainer Daniel Mathies ihm Recht. Eine weitere entscheidende Fehlentscheidung soll Barnick laut Tavan mit der Gelb-Roten Karte für Philip Schmid wegen Foulspiels getroffen haben. „Danach hat Langwedel spielerisch nicht mehr stattgefunden, auch weil sie sich meiner Meinung nach zu viel mit dem Schiedsrichter beschäftigt haben. In der zweiten Halbzeit hatten wir dann alles im Griff“, meinte Mathies. Durch Treffer von Michaelis (52./63.), Andrej Edel (75.) und Patrick Klee (84.) baute der TVS die Führung auch verdient aus. Langwedels zwischenzeitliches 1:2 besorgte Joshua Hüsing per Eigentor (53.).