Traf gegen Osterholz-Scharmbeck doppelt: Etelsens Bastian Reiners. (Björn Hake)

Etelsen. Es läuft die 68. Spielminute in der Partie der Fußball-Bezirksliga zwischen dem Gastgeber TSV Etelsen und dem VSK Osterholz-Scharmbeck. Ohne gegnerische Einwirkung bleibt VSK-Akteur Dean Leskow mit großen Schmerzen am Boden liegen – seine Kniescheibe ist rausgesprungen. Die Folge: 30-minütige Unterbrechung und Abtransport mit dem Krankenwagen. „Wir haben dem VSK angeboten, das Spiel zu beenden. Aber das lassen die Statuten nicht zu, dann hätte die Partie neu angesetzt werden müssen“, berichtete Etelsen Coach Nils Goerdel. Beide Parteien entschieden, das Spiel fortzusetzen. „Das war dann auch für alle in Ordnung und wir haben das Spiel ausklingen lassen.“ Am Ende stand es 5:0 (4:0) für die Schlossparkkicker.

Zum Zeitpunkt Unterbrechung hatte der Gastgeber bereits vorentscheidend auf 4:0 gestellt. Alle Tore fielen in Hälfte eins. Fünf Minuten habe seine Mannschaft benötigt, sagte Nils Goerdel, um ins Spiel zu finden, da der VSK mutig begonnen hatte. Dann aber übernahm der Ligaprimus und Alex-Christian Ruf eröffnete den Torreigen (17.). Die weiteren Treffer erzielten Bastian Reiners (28./45.+1) und Mirko Duhn (29.). Für den Schlusspunkt war Christopher Petzold zuständig (84.). Zudem verschoss Etelsens Maximilian Jäger einen Foulelfmeter (42.).