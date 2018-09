Auch Jan-Dirk Oelfke hat sich in die Torschützenliste eingetragen. (Björn Hake)

Thedinghausen. In der Fußball-Kreisliga ist dem TSV Thedinghausen ein wichtiger Sieg gelungen. Nachdem die Elf von Jens Stührmann aus den ersten vier Spielen nur drei Punkte gesammelt hatte, fertigten die Gelb-Blauen am Mittwochabend unter Flutlicht den TSV Dörverden mit 6:0 (1:0) ab und kletterten in der Tabelle auf Rang neun. Erheblichen Anteil am Sieg hatte Torben Lange, dem drei Treffer gelangen.

Dörverdens Coach Nils Pohlner hatte sich den Auftritt an der Eyter anders vorgestellt. Sein Team war als Favorit angereist und spielte vor der Pause auch gut mit. „In Halbzeit eins war es eine offene Partie, in der beide Mannschaften Tormöglichkeiten besaßen“, sagte Thedinghausens Pressesprecher Matthias Finke. Die Platzherren führten beim Seitenwechsel knapp mit 1:0. Das Tor erzielte Lange nach einem krassen Fehler der Gäste im Aufbauspiel (25.).

In Halbzeit zwei gab es einen Blitzstart für die Stührmann-Elf. Gleich beim ersten Schuss auf das Tor der Gäste zappelte der Ball im Netz. Aus gut 20 Metern nutzte Philipp Neugebauer einen direkten Freistoß zum 2:0 (46.). Das Team von Pohlner war geschockt und fand nicht mehr zum Rhythmus aus der ersten Hälfte. Torben Lange erhöhte nach einer Stunde auf 3:0 und entschied die Partie.

In der Schlussphase gelang Thedinghausen alles, und die Elf spielte sich in einen Rausch. Die Folge waren drei Tore, die Jan-Dirk Oelfke (80.), Lange (82.) und Kevin Boss (86.) erzielten. Das Tor von Boss resultierte aus einem Strafstoß, der nach einer Regelwidrigkeit an Hendrik Günther gegeben wurde. „Wenn wir so spielen wie heute, dann haben wir eine gute Chance, am Sonntag beim Tabellenführer FC Verden 04 II zu punkten“, hofft Finke auf einen weiteren Dreier.