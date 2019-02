Tobias Naumann (vorne) musste mit seiner SG Achim/Baden in Rotenburg trotz einer guten Leistung eine hauchdünne Niederlage hinnehmen. (Björn Hake)

Rotenburg. Der finale Wurf von Florian Block-Osmers hatte das Tor des TuS Rotenburg nur ganz knapp verfehlt. Hätte der Routinier der SG Achim/Baden getroffen, wäre Block-Osmers nicht mit leeren Händen nach Hause gefahren. So aber ging das Derby der Handball-Oberliga für die Achimer verloren. Die Gäste unterlagen Rotenburg mit 23:24 (9:10). Viel Zeit zum Durchschnaufen bleibt der SG Achim/Baden nicht. Denn bereits am Sonnabend bekommt das Team von Trainer Tobias Naumann die nächste Chance, sich von den Abstiegsplätzen abzusetzen. Die Aufgabe ist aber eine schwierige. In der Gymnasiumhalle trifft die SG auf den Tabellenzweiten TV Bissendorf-Holte (19 Uhr).

Bereits vor dem Wurf von Block-Osmers gab es im letzten Angriff ein paar knifflige Situationen. Allein daran wollte Tobias Naumann die knappe Niederlage jedoch nicht festmachen. Insgesamt sei er mit dem Auftritt seiner Mannschaft zufrieden gewesen. Wahrscheinlich hätte sich diese Zufriedenheit noch einmal gesteigert, wenn die Achimer sich Mitte der zweiten Halbzeit nicht eine längere Schwächephase erlaubt hätten. Diese spielte sich zwischen der 39. und 51. Minute ab: Die Achimer waren neun Minuten nach dem Seitenwechsel just mit 18:15 in Führung gegangen. „Da hatten wir eine richtig gute Phase. Wir hatten Rotenburg im Griff, schaffen es aber nicht, den Sack endgültig zuzumachen“, ärgerte sich Naumann. Zwölf Minuten lang sollten die Gäste keinen Treffer mehr erzielen. Erst Linkshänder Jannis Jacobsen beendete die Flaute. Er traf zum 19:19-Ausgleich.

In der Folge gab die Naumann-Sieben die Partie aber erneut aus der Hand. Rotenburg zog wieder davon (22:19). Dennoch bekamen die mehr als 200 Zuschauer eine packende Schlussphase geboten. Die Achimer kamen noch einmal zurück und 110 Sekunden vor dem Abpfiff zum Ausgleich – 23:23. Kurz darauf markierte Christian Hausdorf das 24:23 für den TuS, die Gäste kamen noch einmal in Ballbesitz. Doch der Wurf von Florian Block-Osmers verfehlte knapp das Ziel. „Ein Unentschieden wäre wahrscheinlich leistungsgerecht gewesen“, meinte Tobias Naumann. Obwohl sein Team nur 23 Tore erzielt hat, sei die Offensivleistung in Ordnung gewesen. „Es war sicher nicht ein Wettkampf, in dem unsererseits alles schlecht war, nur weil das Resultat schlecht war“, meinte Tobias Naumann. Seinem Team müsse es nun jedoch gelingen, längere Schwächephase abzustellen.

Naumann fordert zwei Punkte

Und das bestenfalls schon am Sonnabend, wenn der TV Bissendorf-Holte in der Gymnasiumhalle aufläuft. Der Gegner sei kein einfacher, erklärt Naumann. Doch das sei in der Situation, in der die Achimer stecken, irrelevant. „Für uns ist jetzt jedes Spiel kein einfaches. Das hat zum einem mit der Stärke zu tun, aber vor allem damit, weil wir endlich Punkte brauchen“, fordert Naumann gegen den Tabellenzweiten die volle Ausbeute.

Derzeit beträgt der Vorsprung auf die Abstiegszone lediglich zwei Zähler. Es ist eine gefährliche Situation, in der die SG Achim/Baden steckt. „Daher müssen wir noch näher zusammenrücken, noch mehr als Team auftreten und aggressiver auftreten“, kündigt der Coach der Spielgemeinschaft an.

Dass die Achimer in der Lage sind, mit dem Tabellenzweiten ein Spiel auf Augenhöhe zu bestreiten, haben sie im Vergleich in der Hinrunde bewiesen. Damals unterlag die SG mit 27:28. „Da haben wir eine tolle Moral gezeigt“, erinnert sich Naumann. Und diese möchte er am Sonnabend gerne wieder sehen.

Weitere Informationen

TuS Rotenburg - SG Achim/Baden 24:23 (10:9)

SG Achim/Baden: Sawicki, von Seelen, Meinken - Dreyer (7/7), Jacobsen (4), Balke (4), Podien (3/1), Fastenau (2), Pfeiffer (2), Windßus (1), Block-Osmers, Meyer, Schmidt

Siebenmeter: TuS Rotenburg 7/6, SG Achim/Baden 8/7

Zeitstrafen: TuS Rotenburg 3, SG Achim/Baden 4 FCO