War deutlich angefressen: Achims Spielertrainer Nico Röger. (Hake)

Achim. Als Aufsteiger mit einem ausgeglichenen Punktekonto in die Winterpause zu gehen, ist beileibe nichts Schlechtes. Doch trotz der recht komfortablen Ausgangssituation im Kampf um den Klassenerhalt in der Regionalliga herrscht bei den Rollstuhlbasketballern des TSV Achim Lions nicht durchgehend eitel Sonnenschein. Der Grund war der Auftritt im „Löwenkäfig“ am Uphuser Arenkamp gegen die Kieler Wheeler.

Aufgrund einer ganz schwachen ersten Halbzeit beraubten sich die Lions schnell einer möglichen Siegchance. Am Ende musste eine 54:73-Niederlage verdaut werden. Zwar warfen sich die Achimer anschließend gegen das „Damen Team Germany“ etwas den Frust von der Seele (82:36), doch zum einen war der Gegner gerade mal mit fünf Akteurinnen angereist und zum anderen schmerzte die magere Leistung im Punktspiel noch nach.

„Das haben wir uns sicherlich ganz anders vorgestellt, so dürfen wir uns einfach nicht präsentieren“, betonte ein angefressener Teamchef Nico Röger über die „unterirdische“ erste Spielhälfte gegen den Meister von der Ostsee. „Man kann gegen einen starken Gegner verlieren, aber mit so einer Einstellung darf man nicht übers Parkett rollen. Wir haben uns schlichtweg in unser Schicksal ergeben. Hinten haben wir die beiden gegnerischen Center walten und schalten lassen, wie sie wollten und vorne konnten wir uns kaum erfolgversprechende Situationen erspielen.“ Ohne größere Gegenwehr bauten sich die Gäste somit nach und nach einen äußerst komfortablen 40:17-Vorsprung bis zur Pause auf. Die folgende lautstarke Standpauke von Achims Spielertrainer zeigte zumindest teilweise Erfolg: Im zweiten Abschnitt war sein Team wacher und entschied diesen durch ein starkes letztes Viertel knapp für sich. Das machte das Ergebnis zumindest etwas erträglicher. Dennoch stand eine deutliche Pleite zu Buche.

Team Germany bekommt den Frust ab

Die folgende Partie gegen das arg dezimierte deutsche Damen-Nachwuchsteam, das zudem noch direkt davor gegen die Kieler antreten musste, nutzten die Achimer Lions dazu, wieder ein wenig Selbstbewusstsein zu tanken. Die wacker kämpfenden Gegnerinnen hielten trotz fehlender Wechselmöglichkeit und klarer Größennachteile bis zur Halbzeit noch relativ gut mit (18:35). Zu ihnen gehört in der Regel auch Achims Jana Bozek, die mit Abstand die Jüngste im Kader ist. Im direkten Duell lief sie aber für die „Lions“ auf. Nach der Pause musste das Nachwuchsteam jedoch den schwindenden Kräften Tribut zollen. Im letzten Abschnitt trafen Röger, Wilker und Co. quasi nach Belieben. Torsten Steinhardt war es schließlich vorbehalten, mit der Schlusssirene den Korb zum 82:36-Endstand zu erzielen.

„Das war nochmal ein versöhnlicher Abschluss für uns. Das Spiel gegen die Damenauswahl war sicher kein richtiger Gradmesser, aber auch das und gerade die zweite Halbzeit gegen Kiel lässt mich hoffen, dass wir bald in der Liga angekommen sind. 4:4 Punkte machen sich in der Tabelle ganz ordentlich, aber man muss bedenken, dass die Ergebnisse gegen das außer Konkurrenz antretende Nachwuchsteam am Ende wieder aus der Wertung genommen werden. Ganz so viel haben wir also noch nicht erreicht. Eigentlich gut, dass der Spielplan für uns die Mehrzahl der Spiele erst im Februar und März vorsieht, da haben wir jetzt etwas Zeit, weiter an uns zu arbeiten“, lautete das Resümee plus Ausblick von Teamchef Nico Röger.

Anfang Februar geht es dann nach Meppen, wo es wiederum gegen das „Damen Team Germany“ und in erster Linie gegen die gastgebenden Emsland Rolli Baskets um wichtige Punkte gegen den Abstieg geht.