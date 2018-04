Szenen wie diese wird es nicht wie geplant am 27. Mai auf der Verdener Galopprennbahn zu sehen geben. (Strangmann)

Verden. Dem Aus der Bremer Galopprennbahn folgt nun auch das Aus des Verdener Galopprenntags, zumindest für 2018. Eigentlich sollte dieser am Sonntag, 27. Mai, über die Bühne gehen. Doch das Geläuf auf dem Rennbahngelände in Verden lässt keine Austragung zu diesem Zeitpunkt zu – das gab der Rennverein Verden kürzlich in einer Pressemitteilung bekannt.

In dieser führt der Verein die Witterung der vergangenen Monate als Hauptgrund für die Absage der Veranstaltung an. "Die lange Kälte- und Frostperiode hat zu einer extremen Austrocknung des leichten und sandigen Bodens auf dem Rennbahngelände in Verden geführt", heißt es in der Pressemitteilung. Doch es gibt laut des Rennvereins weitere Gründe, warum das Gelände in einem derartigen Zustand ist, und spielt damit auf die Events des Hannoveraner Verbandes et cetera an. "Wegen dieser lang andauernden schlechten Witterungsverhältnisse und auch aufgrund des Umstandes, dass bei großen pferdesportlichen Veranstaltungen im letzten halben Jahr das Geläuf ausgiebig als Fahrbahn und Parkplatzfläche genutzt worden war, ist zum Teil kein Grasbewuchs mehr vorhanden", heißt es in der Mitteilung weiter.

Kritik an Stadt

Und auch die Stadt selbst wird in dem Schreiben kritisiert: "Selbst bei sofortiger Bearbeitung des Geläufs und Neueinsaat, über beide Maßnahmen ist mit der Stadt Verden schon vor etlichen Wochen verhandelt worden, wird es nicht gelingen, eine ausreichende Vegetation innerhalb der nächsten sechs Wochen bis zu einem Renntag am 27. Mai herzustellen. Auf besserem Boden als hier in Verden würde das Gras bis zum 27. Mai noch wachsen können." Damit nicht genug: Zudem seien bei den Großveranstaltungen im vergangenen Sommer in großem Umfang die Rails – Planken, die als seitliche Begrenzung des Geläufs dienen – entfernt und von den Veranstaltern nicht wieder errichtet worden. Näheres zu den Gründen will der Rennverein bei der Mitgliederversammlung am 2. Mai mitteilen. 2019 soll dann wieder alles anders werden, ein Galopprenntag soll auf jeden Fall stattfinden. Dafür würden Rennverein, Stadt und die weiteren Nutzern des Geländes einen Masterplan aufstellen.