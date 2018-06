Mittelblocker Luca Ahrendt verabschiedet sich vom Aufsteiger. (Hake)

Achim. Die Kaderplanungen des TV Baden für die Premieren-Saison in der 2. Volleyball-Bundesliga laufen auf Hochtouren. Zuletzt wurden gleich drei Zugänge vermeldet, nun aber ein Abgang. Luca Ahrendt wird das Abenteuer 2. Bundesliga nicht mit den Badenern bestreiten. Das vermeldete der Verein auf seiner Facebook-Seite am Mittwoch.

Luca Ahrendt wechselte nach der Saison 2016/2017 vom TV Verden zu den Badenern, damals wagte er den Schritt von der Landesliga in die 3. Liga. Damals war der Sprung von dem Mittelblocker gar nicht geplant, erst als der damalige Trainer und heutige Manager Peter-Michael Sagajewski von dem bevorstehenden Wechsel zu Badens zweiter Mannschaft hörte, wurde ihm ein Platz in der Ersten angeboten. Warum Ahrendt nun die erste Mannschaft des TVB verlässt, ist unklar. Badens Manager war bis Redaktionsschluss telefonisch nicht zu erreichen. Auf der Badener Facebook-Seite heißt es, dass Hoffnung auf ein weiteres Engagement Ahrendts in einem der weiteren Teams des TV Baden besteht.

Des Weiteren verkündete der neue Coach der Zweitliga-Mannschaft, Fabio Bartolone, via Facebook: „Mit derzeit zwölf Spielern ist der Kader noch nicht komplett. Wir suchen noch zwei weitere junge und, oder erfahrene Kräfte, die sich der Herausforderung stellen wollen. Die bisherige Spielposition ist dabei zunächst unerheblich.“