Das Gerangel geht weiter: Da sich die Vereine gegen den NFV-Vorschlag, die Saison einzufrieren, entscheiden haben, bleibt die Zukunft der Spielzeit weiter offen. (Björn Hake)

Landkreis Verden/Barsinghausen. Der Fußball tut sich deutschlandweit extrem schwer damit, wie er mit der Corona-Krise umgehen soll. Während so gut wie alle Sportverbände des Landes die Saisons in ihren Disziplinen abgebrochen haben, schieben die Fußballverbände die Entscheidung weiterhin vor sich her. Auch die Videokonferenz der 33 Kreisvorsitzenden mit dem Präsidium des Niedersächsischen Fußballverbandes (NFV) am Freitag-Nachmittag hat keine finale Entscheidung gebracht – aber eine klare Orientierung.

Der NFV-Vorstand vertritt die Auffassung, dass es am sinnvollsten wäre, die Saison von der Oberliga bis in die unterste Kreisklasse im Herren-, Damen- und Jugendbereich bis Ende August einzufrieren, dann weiterzuspielen und noch im Jahr 2020 zu beenden. Doch der NFV konnte die Vereine von diesem Weg nicht überzeugen. Mit einer deutlichen Mehrheit stimmten sie gegen eine Unterbrechung und für einen Abbruch der Saison. Im Kreis Oldenburg-Land/Delmenhorst etwa lautete das Vereinsvotum 21:10 für Abbruch, im Kreis Verden sogar 27:3. Insgesamt votierten mit 68 Prozent rund zwei Drittel der 1650 teilnehmenden Vereine für einen Abbruch. 1119 Klub wollen den Abbruch, 448 eine Verlängerung, 83 Klubs stimmten mit Enthaltung. Knapp 1000 der insgesamt rund 2600 Vereine äußerten sich nicht.

Wertung bei Abbruch offen

Die Entscheider wollen sich nun Zeit lassen, um eine gangbare Lösung zu finden. Bei der Konferenz ergab sich ein heterogenes Meinungsbild. Es gibt eine Vielzahl von Vorschlägen und Szenarien. „Diese werden wir jetzt sortieren, intensiv erörtern und zu einer überschaubaren Anzahl von konkreten Vorschlägen zusammenfassen“, erklärt NFV-Präsident Günther Distelrath. Da die Mehrheit der Vereine für einen Abbruch gestimmt hat und der NFV dem Votum wohl folgen will, wird es nun zu Debatten um die Wertung kommen. Kurt Thies, Verdens Kreisvorsitzender, wollte sich am Freitagabend nicht äußern. Dafür aber Erich Meenken, der dem Kreis Oldenburg-Land/Delmenhorst vorsitzt. „Wir haben vereinbart, dass wir am kommenden Dienstag erneut konferieren“, berichtet Meenken. Bis dahin sollen die Vereine intern beraten, für welche Wertung sie sind. Die Informationen gibt Meenken dann an der Verband weiter. Auch am Dienstag wird es noch keine finale Entscheidung geben.

Einen Abbruch sieht die Spielordnung nicht vor. Ein solcher Fall ist in anderen Sportarten geregelt. Im Handball gibt es beispielsweise einen Passus, dass die Spielleitende Stelle den Sieger sowie die Auf- und Absteiger bestimmen kann, sollte die Saison aus spieltechnischen oder sonstigen Gründen nicht beendet werden können. Der Verband hat hier also die Hoheit und kann abbrechen und werten. Im Fußball kann der Verband das nicht, sagt Meenken. Entsprechend sei die Sorge groß, dass Vereine bei einem Abbruch und einer wie auch immer gearteten Wertung der Saison klagen (und gewinnen) könnten.

Der formale Weg, einen Abbruch juristisch sattelfest zu machen, geht über einen außerordentlichen Verbandstag. Hier können dann die Vereine ihre Stimmen abgeben und beschließen, wie und wann die Saison beendet und gewertet werden soll. In Corona-Zeiten ist eine solche Versammlung voraussichtlich nur virtuell möglich, bei der Masse an Vereinen in Niedersachsen ist das aber nicht ganz unkompliziert. Meenken rechnet damit, dass dieser Mitte Mai über die Bühne geht. „Am Verbandstag muss ein Konzept vorliegen, über das abgestimmt werden kann“, sagt er.

Es gibt verschiedene Varianten, die infrage kommen. Die Saison könnte annulliert werden. Dann würden alle Vereine in ihren Ligen bleiben, es gäbe weder Auf- noch Absteiger. Benachteiligt würden die aktuell an der Tabellenspitze liegenden Teams.

Vor allem den TSV Etelsen würde dieser Weg hart treffen: Die Schlossparkkicker führen souverän mit neun Punkten Vorsprung auf den TSV Bassen (ein Spiel weniger absolviert) die Tabelle der Bezirksliga Lüneburg 3 an und wollen unbedingt in die Landesliga aufsteigen. Ebenfalls bitter wäre die Annullierung für den Kreisliga-Spitzenreiter TSV Fischerhude-Quelkhorn, der den Aufstieg in die Bezirksliga angesichts von 14 Punkten Vorsprung vor Augen hat.

Das gilt ebenso für die Verfolger, die um den Aufstiegsrelegationsplatz kämpfen: TSV Thedinghausen (Platz zwei mit 29 Punkten aus 15 Spielen), TSV Bassen II (Platz drei mit 25 Punkten aus 13 Spielen). Profitieren würden hingegen die Mannschaften, die um den Klassenerhalt bangen. Allen voran ist dabei der TB Uphusen zu nennen. Die Arenkampkicker belegen derzeit den ersten Abstiegsplatz in der Oberliga. In der Bezirksliga bleiben dürften der 1. FC Rot-Weiß Achim (Platz 14) und Schlusslicht MTV Riede.

Eine weitere Option ist die Quotientenregelung, die im Handball Anwendung findet: Hier wird eine Tabelle nach den pro Spiel geholten Punkten ermittelt, um die verschiedene Anzahl der absolvierten Partien auszugleichen. Im Handball entscheidet diese Regelung lediglich über Aufsteiger, Absteiger gibt es in den Ligen keine. Spannend wäre bei einer Regelung mit Absteiger der Blick in die Oberliga, da der TB Uphusen aus 21 Spielen 21 Punkte geholt hat. Der FC Hagen/Uthlede, der den letzten Platz am rettenden Ufer einnimmt, hat 22 Punkte aus 22 Spielen gesammelt. Würde wie beim Handball als nächstes der direkte Vergleich als Entscheidungskriterium herangezogen, hätte der TBU dank des 3:1-Hinspielerfolgs die besseren Karten. Die beiden Landesligisten FC Verden 04 und TSV Ottersberg wären bei beiden Regelungen gesichert. In der Bezirksliga würde demnach der TSV Etelsen auf- und der RW Achim sowie Riede absteigen. In der Kreisliga würde Fischerhude hochgehen und sich Thedinghausen ganz knapp vor Bassen den Relegationsrang sichern.

Abschluss nach Hinrunde nicht möglich

Nicht infrage kommt es, die Hinrundentabelle heranzuziehen. Der Grund ist einfach: Es gibt sie in den meisten Ligen nicht, da die Hinrunde aufgrund von witterungsbedingten Spielausfällen nicht beendet ist. Theoretisch denkbar ist auch, die aktuelle Tabelle einzufrieren und trotz unterschiedlicher Anzahl an Spielen so zu werten, wie sie jetzt ist. Das wurde im Tischtennis gemacht. Gibt es wie bei den Handballern Auf- aber keine Absteiger, dann würde etwa in der Oberliga der SV Atlas Delmenhorst über den Relegationsplatz eventuell in die Regionalliga aufsteigen. Allerdings liegt diese wiederum nicht im Entscheidungsbereich des Niedersächsischen, sondern des Norddeutschen Fußballverbandes. Auch dieser hat noch keine Entscheidung über Abbruch oder Saisonverlängerung getroffen.

Bundesweit ist das Durcheinander noch größer: Während Bayern eine Unterbrechung bis Ende August beschlossen hat, wurde in Brandenburg die Saison abgebrochen. Noch wirrer ist es in Nordrhein-Westfalen. Innerhalb dieses Bundeslandes gibt es mehrere Fußballverbände: Während Westfalen die Saison abbrechen will, plant Mittelrhein sie zu verlängern. Was das für einen möglichen Aufstieg der jeweiligen Kandidaten in die jeweiligen Regionalligen bedeutet, ist nicht geklärt. Nach aktuellem Stand ist jedoch ein bundesweiter Flickenteppich wahrscheinlich.