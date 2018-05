Nicht zu schlagen beim Heimturnier: Oliver Ross und La sorciere feu. (Hake)

Verden. Sobald ein Wettkampf im Sport ausgetragen wird, endet die Gastfreundlichkeit, dann geht es ums Gewinnen. So auch beim Reitturnier des RV Aller-Weser, bei dem keine Gastgeschenke in puncto Siegerschleifen vergeben wurden. Die beiden höchsten Springprüfungen kannten nur einen Sieger: Oliver Ross und La sorciere feu.

Das Gespann des RV Aller-Weser verwies sowohl in der Punktespringprüfung der Klasse S* als auch in der Springprüfung Klasse S* mit Siegerrunde sämtliche Konkurrenz auf die weiteren Plätze. Ross und seine elfjährige Hannoveraner Stute ließen in der Punktespringprüfung Kevin Martsch (RFV Okel) auf Ciccioleena und Hergen Forkert (RC Rosenbusch Oberneuland) auf Schiller hinter sich. Martsch und Ciccioleena waren Ross und La sorciere feu auch in der Siegerrunde auf den Fersen. Lediglich 0,01 Sekunden trennten beide, jedoch auch vier Strafpunkte. Martsch musste mit Rang drei vorliebnehmen, während sich Ross (68,12 Sekunden) erneut die goldene Schleife schnappte.

Zwischen die beiden drängelte sich Christopher Bartels von der Turniergemeinschaft Burgwedel auf dem zwölfjährigen Hannoveraner Hengst Speedy Gonzales, der seinem Namen gerecht wurde. Der Hengst war das schnellste Pferde in Verden an diesem Tag. Das Gespann benötigte lediglich 66,42 Sekunden für den Parcours in der Siegerrunde, leistete sich jedoch einen Abwurf, weshalb es nur zu Silber genügte. Eine solche Schleife sicherte sich auch Oliver Ross noch zusätzlich bei einer Springpferdeprüfung der Klasse M* mit Chelsea. Damit machte er den Doppelsieg des RV Aller-Weser perfekt, denn auf Platz eins rangierte Philipp Baumgart im Sattel von Argento. Ein Sieg wurde aber dann doch noch einem Gast gewährt, und zwar Christopher Bartels. Der Zweite der S*-Prüfung schnappte sich Rang eins in einer M*-Prüfung auf Samantha. Dabei verwies er unter anderem Lokalmatador Stephan Dubsky mit Dark Moon auf Rang drei.

In der Dressur zeigte sich der RV Aller-Weser viel gastfreundlicher, überließ doch in den höchsten Dressurprüfungen den Triumph den anderen Reitern. So gewann Birte Senftleben von den Celler Pferdefreunden das St. Georg Special, beste Gastgeberin in dieser Prüfung war Britta Baumgart mit Miss you auf Platz vier. Die Siegerschleifen in den Dressurprüfungen der Klasse S* und M** gingen an Vivien Lou Petermeier (Hanseatischer Reitclub) auf Fashion Freak VP und Anna-Marie Becker (Bremer RC) auf Weltgraf Pantalaimon.