Traten bei ihrer ersten gemeinsamen Landesmeisterschaft an: Eduard Tovkac und Marie De Neef. (Quella)

Landesmeisterschaft in den lateinamerikanischen Tänzen der Hauptgruppen – dieses Event stand kürzlich für drei Paare der TSG Ars Nova an. In Celle blieben die Tänzer des niedersächsischen Verbandes unter sich und die Verdener ohne Medaille.

Drei Ars-Nova-Paare gingen in der Hauptgruppe C- sowie B-Latein an den Start. In der C-Klasse traten Jana Helberg und Mirco Kramer an und trafen nach Aussage von Madlen Kasten, Pressesprecherin des Vereins, auf starke Konkurrenz. Am Ende belegte das Paar den geteilten achten Platz von zehn Paaren. In derselben Klasse waren Margo Wojciechowski und Timon Schnittker mit hohen Erwartungen gestartet. Mit selbstbewusster und souveräner Leistung erreichten sie dann auch das Finale. In diesem verpassten sie das Treppchen jedoch und mussten sich mit Platz vier begnügen. In der Hauptgruppe B-Latein traten Marie De Neef & Eduard Tovkac an. Bei ihrer ersten gemeinsamen Landesmeisterschaft ertanzten sie sich den Anschlussplatz zum Finale. Wie schon in der C-Klasse setzten sich auch in der B-Klasse die teils erstligaerfahrenen Tänzer aus Buchholz an die Spitze des Feldes.

Während sich für die meisten Einzelpaare die Turniersaison dem Ende zuneigt, steht für Julia Mindermann und Fabian Geukens – Deutsche Meister der Hauptgruppe II S-Latein – Ende September der erste internationale Wettbewerb in Luxemburg an.