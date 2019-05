Brachte die Gäste aus Thedinghausen beim TSV Lohberg mit 1:0 in Front: Philipp Neugebauer (rechts). (Björn Hake)

In der Fußball-Kreisliga sind die Chancen des TSV Lohberg auf den Klassenerhalt weiter gesunken. Das Team von Henrik Dreyer verlor auf eigenem Platz gegen TSV Thedinghausen und bleibt Schlusslicht. Auch der TSV Dauelsen steckt nach seiner Niederlage beim FSV Langwedel-Völkersen II als Tabellenvorletzter tief im Keller.

TSV Lohberg - TSV Thedinghausen 3:5 (1:1): Der Tabellenletzte kam gegen Thedinghausen nur schwer in Fahrt. Die Gäste bestimmten das Spiel in der ersten halben Stunde deutlich und führten verdient durch den Treffer von Philipp Neugebauer mit 1:0 (30.). Das Gegentor weckte die Lohberger aber auf, die nun das Heft in die Hand nahmen. Nach Foul an Cederic Rosebrock-Heemsoth verwandelte der Gefoulte den fälligen Strafstoß selbst zum 1:1-Pausenstand (36.). Das Team von Henrik Dreyer nahm den Schwung in die zweite Hälfte mit und ging durch den zweiten Treffer von Rosebrock-Heemsoth mit 2:1 in Führung (47.). Als Christoph Gerdes einen Alleingang mit dem Tor zum 3:1 abschloss (55.), sah das Schlusslicht wie der sichere Sieger aus. Die Elf von der Eyter gab sich aber nicht geschlagen und fand durch einen Treffer von Thorben Lange sofort ins Spiel zurück (56.). Nur fünf Minuten später stand es 3:3. Erneut hatte Lange getroffen. In der Schlussphase ging das Spiel hin und her. Die Entscheidung zu Gunsten der Gäste führte Jan-Niklas Schalati herbei, dem ein Doppelpack gelang (81./89.). In der 85. Minute hatte Lohbergs Frederik Düsing die Chance zum möglichen 4:4, er scheiterte aber an Keeper Claas Möller. „Leider wurden wir für unseren Kampfgeist nicht belohnt“, haderte Dreyer.

FSV Langwedel-Völkersen II - TSV Dauelsen 5:0 (1:0): Nicht den Hauch einer Chance hatte Dauelsen beim FSV. Das Team von Ralf Görgens war seinen Gästen deutlich überlegen und siegte auch in der Höhe verdient. Die Blau-Gelben besaßen nur eine Torgelegenheit. Sie hatte Sebastian Welp kurz vor der Halbzeit, als er den Ball aus 16 Metern gegen die Torlatte jagte und den Treffer zum möglichen 1:1 verpasste. Die Gastgeber waren per Kopfballtor von Nick Edelberg nach fünf Minuten in Führung gegangen. Im Anschluss einer Einzelaktion erzielte Bastian Heimbruch den Treffer zum 2:0 nach einer Stunde. Mit einem Lupfer über Keeper Jan-Frederik Grafe gelang Timo Engberts das Tor zum 3:0. In der Schlussphase erhöhten Janek Kamermann (78.) und Nick Edelberg (83.) auf 5:0 für den FSV, der sich durch den Erfolg eine gute Position im Abstiegskampf verschafft hat, während Dauelsen eine Siegesserie starten muss, um noch das rettende Ufer zu erreichen.