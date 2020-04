Werner Kernebeck hat den TV Baden in der 2. Bundesliga auf den sechsten Platz der Abschlusstabelle geführt. (Björn Hake)

Die Arbeit von Werner Kernebeck beim TV Baden, sie war in der zurückliegenden Saison in der zweiten Volleyball-Bundesliga eine erfolgreiche. Der Coach hat den TVB in der Serie 2019/2020, die aufgrund der Corona-Pandemie frühzeitig im März abgebrochen worden war, auf den sechsten Tabellenplatz geführt. In der neuen Saison wird die erfolgreiche Zusammenarbeit in Baden fortgesetzt. Der TVB-Manager Peter-Michael Sagajewski verkündete am Montag, dass Werner Kernebeck den Zweitligisten weiterhin trainiert. Der Vertrag wurde für ein weiteres Jahr verlängert.

Auf den ersten Blick kommt die Einigung wenig überraschend daher. Denn Kernebeck gehört dem TV Baden schon seit Längerem an. Bevor er im Herbst 2019 den Posten von Fabio Bartolone übernahm, der zuvor die Zweitliga-Mannschaft des TVB coachte, war Kernebeck für das Oberliga-Team zuständig. Dennoch habe Sagajewski seine Bedenken gehabt. „Ich war mir nicht zu hundert Prozent sicher, ob Werner wirklich weitermacht“, gesteht der Manager. Sagajewskis Gedanke kam nicht von ungefähr. Denn als Inhaber einer Tischlerei ist der Coach beruflich stark eingebunden. „Daher bin ich jetzt sehr glücklich darüber, dass sich Werner zum Weitermachen entschieden hat. Es ist gut, dass wir diese Personalie jetzt schon unter Dach und Fach haben“, sagte Sagajewski, der sich eine weitere Zusammenarbeit mit Kernebeck gewünscht hatte.

Trainer bereut nichts

Dies liegt vor allem an dem sportlichen Erfolg, den der TVB mit dem Coach zuletzt in der 2. Bundesliga Nord verzeichnet hat. „Aber es hätte natürlich auch anders kommen können“, meinte Kernebeck im Gespräch mit unserer Zeitung. „Ich hatte die Mannschaft damals von Fabio übernommen, ohne mit ihr eine echte Vorbereitung gemacht zu haben. Das war anfangs schon ein Ritt auf der Rasierklinge.“ Nun bereue er aber überhaupt nicht, dass er den Schritt zum Zweitliga-Trainer gewagt hatte. „Dass wir dann aber viel richtig gemacht haben, zeigen ja auch die Resultate“, schaute der Coach auf die vergangenen Monate zurück.

Die Zusage für die kommende Saison begründete Kernebeck aber nicht nur mit der sportlichen Entwicklung. Auch die Zustimmung der Spieler habe dazu beigetragen. Kapitän Nils Mallon habe mit dem Team gesprochen, ob es eine weitere Zusammenarbeit mit dem Coach befürworte. „Die Resonanz der Spieler lautete, dass sie gerne mit mir weitermachen wollen“, sagte Kernebeck.

Die Trainerfrage hat Peter-Michael Sagajewski erfolgreich geklärt. Nun will sich der Manager daran machen, den Kader final zu planen. Sagajewski ließ bereits durchblicken, dass der Großteil der Mannschaft auch in der neuen Saison für den TV Baden auflaufen will. Ein paar Fragezeichen – sowohl in Sachen Ab- als auch Zugängen – gebe es aber noch zu klären, erklärte Peter-Michael Sagajewski. „Wir sind noch auf der Suche nach neuen Spielern. Vom jetzigen Kader werden aber 80 Prozent dabei bleiben.“