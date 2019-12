16 Mannschaften treten am Sonntag bei der Vorrunde der Futsal-Meisterschaft an. Sechs Team erreichen die Finalrunde. (Björn Hake)

Landkreis Verden. Die Fußballplätze unter freiem Himmel sind leer. Sie können sich im Winter von den vielen Spielen erholen, die in den vergangenen Monaten auf ihnen ausgetragen worden sind. Doch die Fußballer aus dem Kreis Verden sind weiterhin aktiv – und zwar unter dem Hallendach bei der Futsal-Kreismeisterschaft. Von der Papierform sind die Fußballer des Kreisliga-Spitzenreiters TSV Fischerhude-Quelkhorn Favorit bei den Titelkämpfen, die am Sonntag mit den Spielen der Vorrunde in der Achimer Gymnasiumhalle und der Verdener Aller-Weser-Halle beginnt. Aber auch der TSV Thedinghausen und die Reserve des FC Verden 04 gehört zu den ersten Anwärtern auf den Titel.

Der erste Anpfiff ertönt um 11 Uhr in der Aller-Weser-Halle: Dann trifft in der Staffel 1 der Titelverteidiger TB Uphusen II auf und den Verdener Türksport. Die Spieler des Türksport hoffen auf zahlreiche Unterstützung ihrer Fans. „Wir wollen das Turnier genießen. Es ist eine besondere Veranstaltung für unseren Verein, an der wir gerne teilnehmen,“, sagt Türksport-Coach Herbert Kamp, der viele Freunde und Familienmitglieder seiner Mannschaft als Zuschauer auf der Tribüne erwartet. Sportlich setzt Kamp darauf, dass sein Team ehrgeizig in die Partien geht, dabei aber keinesfalls durch Fouls in Erscheinung treten soll. „Wir haben die gesamte Feldserie äußerst fair agiert und werden wir auch in der Halle das Fair Play fortsetzen. Sportlich wollen wir natürlich weiterkommen, aber wenn es nicht klappt, wäre es kein Beinbruch für uns“, sagt Kamp, dessen Team neben der Uphuser Oberliga-Reserve auch gegen Klassenpartner MTV Riede II aus der 1. Kreisklasse und den Mannschaften des Borsteler FC, sowie TSV Jahn Westen (beide 2. Kreisklasse) antreten muss.

Verden II mit kleinem Kader

Nach der Gruppe 1 tragen ab 15 Uhr die Teams aus Staffel 2 ihre Partien in der Aller-Weser-Halle aus. In dieser Gruppe streiten mit dem FC Verden 04 II, TSV Thedinghausen und TSV Bassen II gleich drei Mannschaften aus den Top fünf der Kreisliga um den Gruppensieg. „Wir werden nur mit einem kleinen Kader an der Vorrunde teilnehmen, zumal uns Spieler wie Finn Austermann, Dennis Neumann, Paul Gansbergen, Julian Gürlich und Stefan Twietmeyer verletzungsbedingt fehlen„, sagt Verdens Coach Oliver Rozehnal. “Es ist das erste Mal, dass wir an der Futsal-Meisterschaft teilnehmen. Eine spezielle Vorbereitung gab es nicht. Wir werden das Turnier einfach auf uns zukommen lassen und wollen Spaß haben. Natürlich wollen wir gerne die Endrunde erreichen, aber können aufgrund fehlender Erfahrungen und Vergleiche überhaupt nicht einschätzen, wie wir im Vergleich zu den anderen Teams stehen. Favorit ist für mich Fischerhude.“ Mit dem SV Holtebüttel, dem Spitzenreiter der 2. Kreisklasse, und dem TSV Bierden, der ebenfalls in der 2. Kreisklasse spielt, wird die Staffel 2 vervollständigt.

Rozehnals Favorit tritt in der Vorrunde in der Achimer Gymnasiumhalle an. Im Eröffnungsspiel (15 Uhr) steht die Mannschaft von Matthias Warnke und Yannik Becker gleich vor einer schweren Aufgabe. Gegner des TSV Fischerhude-Quelkhorn ist der TSV Achim II, der Heimvorteil genießt und mit technisch versierten Spielern gespickt ist. „Unser Ziel ist es, den Titel zu holen. Wir haben eine starke Mannschaft zusammen. Dabei sind auch Spieler wie Jan Schröder und Lukas Klapp, die bereits einige Erfolge in der Halle mit dem TSV Ottersberg vorzuweisen haben. Da die Spielzeit mit zwölf Minuten überschaubar ist, werden wir die Aufgaben von Beginn an konzentriert und ambitioniert angehen. Ein echter Favorit ist für uns schwer zu nennen. Wir kennen die Stärken der anderen nicht. Haben aber auf jeden Fall Verdens Reserve und den TSV Thedinghausen mit auf dem Zettel“, sagt Warnke.

Mit dem TSV Etelsen II und TSV Otterstedt, bei dem Coach Claas Bahrenburg auf Bastian Drengemann, Jonas Cordes sowie Nils und Hendrik Hofmann verzichten muss, stehen zwei weitere Mannschaften aus der Kreisliga in Gruppe 3. Zudem spielen der unangefochtene Spitzenreiter der 1. Kreisklasse SV Baden und SVV Hülsen II in der Achimer Gymnasiumhalle. Hülsens Coach Vurus Koray beklagt, dass er viele verletzte Spieler hat und nur mit einem Rumpfteam die Fahrt nach Achim antreten wird: „Wir haben in dieser Serie sehr an unserem großen Verletzungspech zu leiden. Hoffentlich setzt sich dies nicht während der Hallenrunde fort.“

Das Finalturnier, das am 12. Januar in der Aller-Weser-Halle ab 14 Uhr ausgetragen wird, erreichen die jeweiligen Gruppenersten und -zweiten. Diese spielen nach dem Jeder-gegen-jeden-Modus den Futsal-Meister aus.