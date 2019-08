Ein Bild, das es häufig zu sehen gab. Die Badener (rote Trikots) mussten sich mächtig strecken, um den SVG-Block zu überwinden. (FOTOS: HAKE)

Wer zuerst drei Sätze gewinnt, der ist der Sieger. Das ist im Volleyball Gesetz. Mitunter kann diese Regel aber auch ausgehebelt und einfach ignoriert werden – und zwar in Testspielen. Auch der Zweitligist TV Baden und die SVG Lüneburg hatten sich am Freitagabend bei ihrem Aufeinandertreffen dazu entschlossen, in Sachen Spielwertung nicht so genau zu sein. Die beiden Teams einigten sich darauf fünf Sätze zu spielen. Alle wurden vom Bundesliga-Spitzenteam aus Lüneburg gewonnen.

Die Resultate der einzelnen Durchgänge – die SVG siegte mit 25:10, 25:14, 25:20, 25:9 und 15:8 – waren für beide Mannschaften aber nur von nebensächlicher Natur. Viel mehr ging es darum, sich auf die neue Saison einzustimmen. Während die Badener bereits am 15. September mit dem Heimspiel gegen den FC Schüttorf ihre zweite Spielzeit in der 2. Bundesliga Nord beginnen, starten die Lüneburger im Oberhaus erst Mitte Oktober.

„Ob wir bereits voll im Saft sind, weiß ich nicht“, sagte SVG-Coach Stefan Hübner. „Spielerisch klappten einige Dinge schon ganz gut. Aber wir sind noch nicht auf dem Niveau, auf dem wir in der Saison sein müssen.“ Man mag sich gar nicht vorstellen, wie die Lüneburger, bei denen noch ein paar Topleute fehlten, in Baden aufgetreten wären, hätten sie schon ihr Toplevel erreicht. Denn schon jetzt, am Anfang der Vorbereitung, legten die Gäste eine beeindruckende Leistung auf das blaue Spielfeld der Lahofhalle.

Mit knallharten Aufschlägen, durchdachten Angriffen und starkem Blockspiel zeigten die Favoriten ihren Gastgebern klar die Grenzen auf. Allerdings wussten die Badener, was auf sie zukommen sollte. Denn mit der SVG Lüneburg stellte sich ein Bundesligist im Lahof vor, der in der vergangenen Saison im Play-off das Halbfinale erreicht hatte und obendrein noch im Pokalfinale stand.

Doch immerhin: In Satz Nummer drei, der eigentlich das reguläre Ende des Testspiels war, spielten die Außenseiter gut mit. Immerhin sollten ihnen 20 Punkte gelingen. Eine achtbare Leistung gegen einen haushoch überlegenen Kontrahenten.

Noch bestehen Kaderprobleme

In diesem Durchgang machten zwei TVB-Spieler auf sich aufmerksam, die in der vergangenen Saison noch nicht zum Zweitligakader gehörten: Simon Bischoff und Balint Bencsik. „Sie haben in den beiden letzten Wochen einen richtigen Sprung gemacht“, lobte Badens Trainer die beiden Akteure, die in der Vorsaison im Oberliga-Team des TV Baden standen. Simon Bischoff wird in der neuen Saison definitiv zum Kader der ersten Mannschaft zählen.

Bei Bencsik hoffen Bartolone und Manager Peter-Michael Sagajewski, dass dies auch der Fall sein wird. Zumindest wollen sie den Außenangreifer dorthin bringen, dass er eine echte Option wird. Gegen Lüneburg zeigte er sein Potenzial definitiv. Überhaupt befindet sich auf der Außenangreifer-Position noch die größte Baustelle beim TV Baden – aufgrund der Abgänge von Stefan Baum und Alexander Decker. Bartolone ist quasi dazu gezwungen zu improvisieren. Das zeigte sich auch gegen Lüneburg: So stellte der Trainer Nils Mallon auf diese Position. Mallon, der neue Kapitän des TVB, hatte in der Vorsaison großen Anteil am Klassenerhalt, allerdings stand er da noch als Libero auf dem Feld.

Zwar bedauert er, dass er diese Position verlässt, weiß aber, dass Jan-Henrik Radeke das Liberospiel ebenso gut beherrscht. „Er hat seine Sache heute ja auch gut gemacht“, sagt Mallon nach dem Spiel gegen Lüneburg und blickte kurz darauf auf die neue Saison. „Wichtig wird sein, dass wir aus einer stabilen Annahme agieren. Zudem müssen unsere beiden Oles (Ole Sagajewski und Ole Seuberlich, Anm. d. Red.) unsere Zugpferde im Angriff sein.“

Gegen Lüneburg musste Baden noch auf den am Rücken verletzten Ole Sagajewski verzichten. Auch seine Punkte fehlten dem TVB. Dennoch konnte Mallon dem Spiel etwas Positives abgewinnen, vor allem dachte er an den dritten Satz. „Aber insgesamt hat man schon den riesigen Sprung zwischen erster und zweiter Liga gesehen. Die Aufschläge waren mit dieser Konstanz schon sehr krass. Aber in der 2. Liga wird es kein Team geben, dass mit so viel Druck die Aufschläge über das Netz bringt“, sagte Mallon, der die Kapitänsrolle von Stefan Baum übernommen hat.