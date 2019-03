Die U18-Junioren des TV Oyten haben in der Landesliga mit 0:3 (0:0) beim Regionalliga-Nachwuchs der SV Drochtersen/Assel verloren. „Leider konnten wir nicht unsere Bestform abrufen und mussten dem neuen Tabellenführer die Punkte überlassen“, fasste TVO-Trainer Dennis Wiedekamp das Auswärtsspiel zusammen.

Die Oytener hatten zu Beginn der Begegnung einige Probleme, fanden mit zunehmender Spielzeit aber immer besser in die Partie. So kam der Spitzenreiter der Landesliga nur zu wenigen Chancen und blieb bis zur Pause torlos. „Drochtersen war in der Spielanlage zwar etwas reifer, was aber zu keiner klaren Überlegenheit führte“, meinte Wiedekamp, dessen Elf nach dem Seitenwechsel aber doch noch drei Gegentore kassierte. Die drei Treffer fielen zwischen der 48. und 50. Minute. Wiedekamp sprach davon, dass seine Spieler sich vor den drei Gegentoren individuelle Fehler geleistet hätten. Danach war das Spiel entschieden.