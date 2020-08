Brachte Etelsen in Führung: Alex-Christian Ruf. (Björn Hake)

Das Bild war durchaus amüsant: Freitagabend schlenderten und radelten viele Leute durch Etelsen. Sie alle kamen gerade vom Schlosspark und hatten einen Camping- oder Klappstuhl unter den Arm geklemmt. Die Menschen hatten das Testspiel zwischen den Landesliga-Fußballern des TSV Etelsen und der U23 des SV Werder Bremen verfolgt. Wie dieser Tage üblich hatten die Fans ihre Stühle dabei, weil Spiele mit mehr als 50 Zuschauern sitzend verfolgt werden müssen. So schreiben es die Corona-Auflagen vor. Die Begegnung zwischen den Schlossparkkickern und dem SVW wollten sich 300 Fans nicht entgehen lassen. Das Hygienekonzept des TSV Etelsen ging auf, bei den Gästen aus Bremen das spielerische Konzept. Die Regionalliga-Mannschaft des SVW gewann die Partie mit 9:1 (4:1).

Nils Goerdel wusste die Niederlage richtig einzuordnen. „Wir haben gegen eine Mannschaft gespielt, die zwei Klassen höher spielt und da wohl auch oben dabei sein wird“, sagte der Trainer des TSV Etelsen nach der Begegnung. Die Höhe der Schlappe hinterließ dann aber auch bei dem Coach kein gutes Gefühl. „Besonders anfangs waren wir ein wenig zu ängstlich. Im weiteren Verlauf hat man dann gemerkt, dass es gerade bei der Hitze immer schwieriger wird, wenn man oft hinterherläuft“, meinte Goerdel.

Dabei hatten es die Gastgeber in der ersten Halbzeit lange Zeit gut gemacht. Die Bremer übernahmen sofort das Kommando, Etelsen stand aber kompakt in der Defensive und ließ kaum eine Chance der Werderaner zu. Nach 30 Minuten lag der Ball dann aber im Netz. Am Jubel war allerdings zu erkennen, dass nicht die Elf von SVW-Coach Konrad Fünfstück getroffen hatte: Alex-Christian Ruf nutzte gleich die erste Chance der Schlossparkkicker, um sie mit 1:0 in Führung zu schießen.

Dreyer mit starken Paraden

Im weiteren Verlauf des ersten Durchgangs sollte sich der Spielverlauf aber im Resultat widerspiegeln. Bis zur Pause stellten die Bremer auf 4:1. Zwei der vier Treffer markierte die U23 des Bundesligisten in der Nachspielzeit. Ein Zeichen dafür, dass den Etelsern allmählich die Kraft ausgegangen war.

Zur zweiten Halbzeit tauschte Nils Goerdel fast die gesamte Mannschaft aus. Gleiches geschah auf der anderen Seite. Am Spielverlauf sollte sich jedoch nichts verändern: Werder bestimmte das Geschehen, Etelsen versuchte zumindest, Nagelstiche zu setzen. Hin und wieder gelang das. Ein weiterer Treffer blieb der Goerdel-Elf aber verwehrt. Im Tor der Etelser zeichnete sich hingegen Cedric Dreyer mit einigen Paraden aus. Dennoch musste er fünfmal das Spielgerät aus dem Tor holen – und somit einmal mehr als Benjamin Skupin, der in Durchgang eins im Kasten stand.

Trotz der hohen Niederlage ist Nils Goerdel davon überzeugt, dass das Spiel seinem Team für den weiteren Verlauf der Vorbereitung hilft.