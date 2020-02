Ihren Aufwärtstrend bestätigt haben die Tischtennisspieler des TTC Hutbergen. Im Heimspiel der Bezirksoberliga wurden die Gäste von TuRa Bremen mit 9:2 bezwungen. Der klare Erfolg deutete sich schon in den Eingangsdoppeln an, in denen sich die Paarungen des TTC keine Blöße gaben. Sowohl Nico Heinken/Tobias Hesse, als auch Frank Wulfes/Andreas Otto und Niklas Kuhnt/Bendix Bonk gewannen ihre Partien ungefährdet in drei Sätzen.

Im ersten Einzel des Tages sah auch Frank Wulfes nach den ersten beiden Sätzen wie der klare Sieger aus. Dann aber sicherte sich sein Gegenüber Torsten Holstein knapp die beiden Folgesätze. Im entscheidenden Durchgang riss bei Frank Wulfes komplett der Faden. Einmal mehr bestätigte Nico Heinken seine gute Form. Nach einem umkämpften 16:14 im ersten Satz ließ er seinem Gegner in der Folge nicht den Hauch einer Chance. Auch im mittleren Paarkreuz kamen Tobias Hesse und Niklas Kuhnt zu sicheren Dreisatzsiegen. Andreas Otto legte mit einem weiteren 3:0 nach. Deutlich spannender ging es in der Partie von Bendix Bonk zu, dem nach einem 1:2-Satzrückstand noch die Wende gelang. „Zwischendurch hatte ich ein wenig die Konzentration verloren. Zum Glück habe ich sie noch rechtzeitig wiedergefunden“, freute sich Bonk über seinen Einzelsieg. Im Duell der beiden Einser musste sich Frank Wulfes seinem Gegner Timo Hillebrand geschlagen geben. Den Schlusspunkt unter eine insgesamt einseitige Partie setzte Nico Heinken mit einer tollen Vorstellung und einem verdienten Viersatzsieg.

„Mit nun 15 Punkten sollten wir den Klassenerhalt sicher haben, auch wenn in dieser Liga noch viel passieren kann. Momentan freuen wir uns über den zweiten Platz“, sagte Frank Wulfes, der darauf hofft, seine kleine Krise in den nächsten Spielen zu überwinden.

TTC Hutbergen – TuRa Bremen 9:2

Heinken/Hesse – Otterbein/Gutschy 11:6, 11:6, 12:10; Wulfes/Otto – Hillebrand/Holstein 11:4, 11:6, 12:10; Kuhnt/Bonk – Wendenburg/Butsch 11:8, 12:10, 11:7; Wulfes – Holstein 11:8, 11:7, 8:11, 12:14, 2:11; Heinken – Hillebrand 16:14, 11:7, 11:3; Hesse – Wendenburg 11:9, 11:6, 11:3; Kuhnt – Otterbein 11:3, 11:9, 12:10; Otto – Gutschy 11:8, 11:5, 11:8; Bonk – Butsch 11:5, 9:11, 9:11, 11:7, 11:6; Wulfes – Hillebrand 11:3, 7:11, 6:11, 6:11; Heinken – Holstein 11:5, 11:8, 9:11, 11:8 FK