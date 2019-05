FSV-Stürmer Justin Schmidt erzielte kurz vor der Halbzeit den wichtigen 1:1-Ausgleichstreffer. (Björn Hake)

Langwedel. Die Fußballer des FSV Langwedel-Völkersen haben durch einen 2:1 (1:1)-Heimsieg gegen den SV Pennigbüttel in der Bezirksliga Lüneburg 3 einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. „Das war ein sehr, sehr wichtiger Sieg, der unter dem Strich in Ordnung geht, weil die Jungs großen Willen gezeigt haben“, sagte FSV-Trainer Emrah Tavan. Zunächst mussten die Gastgeber aber einen Rückschlag hinnehmen, denn mit der ersten Aktion der Partie erzielte Amed Fadika durch einen Kopfballtreffer das 1:0 für die Gäste (26.). Vorausgegangen war ein Freistoß aus halbrechter Position, den der FSV trotz Überzahl schlecht verteidigte.

Sieben Minuten später hätte der SVP auf 2:0 erhöhen müssen, doch Langwedels Torwart Moritz Nientkewitz parierte einen Schuss von Tobias von Bree aus kurzer Distanz durch einen glänzenden Reflex (33.). Langwedel bekam in dieser Phase überhaupt keinen Zugriff im Mittelfeld und lief zumeist nur hinterher.

Doch wie aus dem Nichts hatte plötzlich Justin Schmidt freie Bahn, scheiterte aber an Philip Bötjer. Beim Nachschuss behielt der Stürmer allerdings einen kühlen Kopf und schob zum schmeichelhaften 1:1 ein (37.). Aufseiten der Gäste gab es daraufhin wütende Proteste, sie wollten eine Abseitsstellung gesehen haben. „Mehr Abseits geht nicht, das waren vier Meter. Wenn man das nicht sieht, brauchen wir keine Linienrichter mehr, irre ist das“, tobte SVP-Trainer Marco Meyer und fügte hinzu, dass die Leistung des Schiedsrichtergespanns um Fabian Leddin auf beiden Seiten eine Katastrophe gewesen sei.

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich Langwedel stark verbessert und übte mehr und mehr Druck auf den Tabellensechsten aus. Die erste gute Möglichkeit hatte Bastian Heimbruch durch einen Distanzschuss, den Bötjer abklatschen ließ. Louis Gehrke hätte der Nutznießer werden können, doch sein Schuss wurde im letzten Moment abgeblockt (52.). In der 63. Minute hatte Langwedel Glück: Erneut machte das Gespann keine gute Figur, als der Linienrichter erst die Fahne wegen Abseits gehoben und kurz danach wieder herunter genommen hatte. Die Partie lief dementsprechend weiter und der Abschluss von Rafael Monsees knallte an den rechten Pfosten.

Kurz danach wechselte Tavan Ole Richter für den angeschlagenen Niclas Tiedemann ein. Eine goldene Entscheidung, denn Richter behauptete sich in der 74. Minute sensationell gegen mehrere Gegenspieler und schlenzte den Ball in die lange Ecke zum 2:1. Nur wenige Augenblicke später ließ sich der bereits verwarnte Artur Pfannenstiel an der Eckfahne zu einem völlig unnötigen Schubser hinreißen und sah die Rote Karte – eine harte Entscheidung. „Es war nicht richtig von meinem Spieler, aber Gelb-Rot hätte es auch getan. Der Schiedsrichter hat es aber als Tätlichkeit gewertet und so wird es das für ihn in dieser Saison wohl gewesen sein“, haderte Tavan.

Der FSV verteidigte die knappe Führung nun mit purer Willenskraft, während Pennigbüttel ratlos wirkte und in der Offensive nichts mehr zustande brachte. „Im zweiten Abschnitt haben uns die Kraft und der Biss gefehlt. Wenn wir das 1:0 in die Halbzeit nehmen, hätte Langwedel massive Probleme bekommen“, betonte Meyer. Kurz vor dem Ende hätte Schmidt auf 3:1 erhöhen können, scheiterte aber aus spitzem Winkel an Bötjer (84.). Langwedel schaukelte das Ergebnis souverän über die Bühne und hat nun drei Spieltage vor Schluss sechs Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze. „Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht“, sagte ein erleichterter Tavan.