Durch den Erfolg im letzten Heimspiel der Saison haben die Ottersberger den Klassenerhalt perfekt gemacht und spielen auch in der nächsten Saison in der Landesliga Fußball.

Die Fitschen-Elf erwischte gegen den Tabellenletzten einen Blitzstart und führte bereits nach fünf Minuten mit 2:0. Zunächst kam der Ball nach einer geklärten Ecke zu Fabian Koch, der von der linken Seite flach in die Mitte passte. Pennigbüttels Torwart Philip Bötjer wehrte den Ball in die Mitte ab, wo Kapitän Andre Geisler angesprintet kam und direkt abzog – 1:0 (3.). 120 Sekunden später war der Ball zum zweiten Mal im Kasten des SV Pennigbüttel. Nicklas Falldorf schoss einen Freistoß aus etwa 20 Metern halbrechter Position direkt aufs Tor. Der Ball schlug unter gehöriger Mithilfe von Bötjer rechts unten ein – 2:0 für die Fitschen-Elf (5.). In der elften Minute erhöhte Ottersberg beinahe auf 3:0. Einen Freistoß von Dominik Rosenbrock ließ Bötjer nach vorne abklatschen, doch kein Ottersberger Spieler nutzte die ungewollte Vorlage. Stattdessen fing sich der TSV nur eine Minute später das Gegentor. Eine Kopfballrückgabe von Rosenbrock geriet viel zu kurz und wurde so zur Vorlage für Fabian Kauf. Der ließ sich die Chance frei vor Ottersbergs Torwart Felix Mindermann nicht entgehen und schoss zum 1:2 ein (12.). In der Folge entwickelte sich bis zur Halbzeit ein zähes Spiel.

In der 53. Minute hatte Ottersberg die große Chance zum 3:1. Bei einer Hereingabe von links von Rosenbrock musste Jan Schröder eigentlich nur noch den Fuß hinhalten. Doch der Stürmer trat am Ball vorbei. Zehn Minuten später war es dann aber soweit: Der eingewechselte Daniel Moderau lupfte von der linken Seite in den Rückraum, wo wieder Geisler angelaufen kam und den Ball zum 3:1 in die Maschen schoss (63.). In der Folge kontrollierte Ottersberg die Partie.

Kurz vor Schluss wurde es dann noch einmal hektisch. Nach einem taktischen Foul von Wladislwa Pfeifer gab es Freistoß für Ottersberg aus etwa 18 Metern und die Gelbe Karte für den Pennigbütteler. Dieser war mit der Entscheidung jedoch nicht einverstanden und meckerte weiter. Schiedsrichter Klein zog daraufhin Gelb-Rot (82.). In Unterzahl kam Pennigbüttel dann noch zu einem Tor. Nach einem langen Ball aus der eigenen Hälfte lief René Thele alleine aufs Ottersberger Tor zu und schoss zum erneuten Anschlusstreffer ein – 2:3 (87.). Kurze Zeit später war jedoch Schluss und der Klassenerhalt der Ottersberger perfekt. Jan Fitschen freute sich nach dem Abpfiff: „Wir haben vor dem Spiel gesagt, dass wir egal wie gewinnen wollen. Wir haben es unnötig spannend gemacht. Am Ende zählt aber nur der Klassenerhalt.“

Pennigbüttels Trainer Malte Jaskosch sah den TSV als verdienten Sieger: „Wenn man so früh in Rückstand gerät, ist die Taktik über den Haufen geworfen. Verdienter Sieg für Ottersberg.“