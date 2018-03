Oytens Kapitän Frank Müller war nach der Heimniederlage gegen Stade extrem enttäuscht. (FOCKE STRANGMANN)

Die Tischtennis-Herren des TV Oyten haben in der Landesliga eine große Chance verpasst: Im direkten Duell um den Klassenerhalt unterlagen die Gastgeber dem Post SV Stade mit 6:9 und stehen bei noch zwei ausstehenden Spielen nun endgültig mit dem Rücken zur Wand.

Gegen Stade war es vor allem ein schwacher Start, der letztendlich die wichtigen Punkte kosten sollte. Ohne Jonathan Feldt und Daniel Glüß wurden die Doppel teilweise neu zusammengestellt. So unterlagen Julius Feldt und Frank Müller trotz kämpferischer Leistung in vier Sätzen. Ohne Chance blieben Oliver Helming und Dirk Chamier von Gliszczynski, die sich dem Stader Spitzendoppel klar geschlagen geben mussten. Einzig Franz König und Arne Fichtner hielten die Fahne durch einen Viersatzerfolg hoch.

In den Einzeln wurde es zunächst richtig bitter. Oliver Helming lieferte sich mit Andreas Au ein ausgeglichenes Match. Im fünften Satz setzte sich Au aber mit 11:7 durch. Einen großen Kampf bot auch Julius Feldt, der einen 0:2-Satzrückstand noch einmal ausglich, dann jedoch den Entscheidungssatz mit 9:11 verlor. Noch schlimmer erging es Franz König, der eine 2:0-Satzführung nicht ins Ziel brachte und die dritte Fünfsatzniederlage des Tages einstecken musste. Nur Dirk Chamier von Gliszczynski gewann sein Match. Er schlug Sören Gerloff mit 3:1.

Als anschließend im unteren Paarkreuz beide Punkte an die Gäste gingen und diese dadurch schon mit 7:2 in Führung lagen, drohte dem TV Oyten im Abstiegskracher ein regelrechtes Debakel. So leicht wollten sich die Gastgeber aber nicht geschlagen geben. Oliver Helming zeigte eine tolle Leistung und gewann das Spitzeneinzel in vier Sätzen. Anschließend entschied Julius Feldt ein Fünfsatzmatch für sich. In den Sätzen vier und fünf war er in den Endphasen jeweils sehr nervenstark. Endgültig zurück war die Hoffnung auf einen versöhnlichen Ausgang, als Dirk Chamier von Gliszczynski und Franz König mit ihren Viersatzerfolgen den Anschluss herstellten.

Im unteren Paarkreuz lief jedoch nicht viel zusammen. Frank Müller und Arne Fichtner mussten die Überlegenheit ihrer Kontrahenten anerkennen und kassierten die Niederlagen zur 6:9-Heimpleite. Mannschaftsführer Müller war extrem enttäuscht: „Das war eine sehr bittere Niederlage. Jetzt muss schon alles zusammenpassen, damit uns der Klassenerhalt doch noch gelingt.“