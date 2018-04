Kevin Artmann (rechts) und Sebastian Kurkiewicz bleiben dem TBU treu. (Björn Hake)

Uphusen. Der nächste große Schritt in Richtung Klassenerhalt sollte es für den TB Uphusen werden. Doch die Oberliga-Fußballer vom Arenkamp haben am Sonnabend im Heimspiel gegen den SV Atlas Delmenhorst allerhöchstens ein Schrittchen zu ihrem großen Ziel gemacht. Die beiden Teams trennten sich – wie bereits im KURIER am SONNTAG berichtet – mit 2:2. Zur Pause lag der TBU noch mit 1:2 zurück.

Durch das Unentschieden versäumten es die Uphuser zwar, den Vorsprung auf die Abstiegszone weiter zu vergrößern, doch mittlerweile beträgt dieser drei Punkte. Auf dem ersten Abstiegsplatz steht aktuell der SSV Vorsfelde (26 Punkte). Davor nehmen der SV Atlas, der TBU und der MTV Gifhorn mit 29 Zähler die Ränge zehn bis zwölf ein. Nach der Partie gegen den SVA, die nicht immer hochklassigen Fußball geboten hatte, blieb TBU-Coach Fabrizio Muzzicato daher auch tiefenentspannt. Der Trainer weiß die Situation seiner Elf genau richtig einzuschätzen. „Wir dürfen zudem nicht vergessen, von wo wir kommen“, meinte Muzzicato und erinnerte mit diesem Satz daran, dass der TB Uphusen zum Jahreswechsel noch wesentlicher tiefer im Schlamassel steckte. Doch die Runderneuerung des Kaders macht sich bezahlt.

Wobei sich das gegen den SV Atlas Delmenhorst, der von rund 300 Fans begleitet worden war, nicht immer gezeigt hat. Besonders in der Defensive leisteten sich die Gastgeber im ersten Durchgang so manche Unkonzentriertheit. SVA-Flügelspieler Lars Scholz sorgte in der TBU-Abwehr immer wieder für Unruhe. Im Grunde bekamen die Uphuser Scholz kaum in den Griff. Zudem sah die Muzzicato-Elf bei den beiden Gegentreffern, die beide in Durchgang eins fielen, unglücklich aus. Beim 0:1 verlor Dennis Janssen zunächst den Ball aus dem Blick und anschließend die Übersicht. Die Folge war, dass der Ball bei Kevin Radke landete. Der traf wiederum zur ersten Führung des SVA (20.).

Vor dem zweiten Treffer, den der TBU in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit per Foulelfmeter klassierte, war Ali Achour im Strafraum zu ungestüm zu Werke gegangen und hatte Lars Scholz gefoult. Dominik Entelmann verwandelte den Strafstoß sicher. Und obwohl der TBU auch in der Offensive nur selten gute Aktionen zeigte, glichen Kevin Artmann (29.) und der eingewechselte Yagmur Horata (81.) die Führungen der Gäste jeweils aus.

„Das Spiel war recht ausgeglichen. Wir hatten unseren guten Momente, aber Atlas hat uns wenig Räume geboten. Der Punkt ist für uns aber nicht unverdient“, analysierte Fabrizio Muzzicato die Begegnung. Dass seine Abwehr nicht den besten Tag erwischt hatte, ließ der Trainer jedoch nicht unerwähnt: „Das war in diesem Jahr das erste Mal, dass wir in der Defensive unsicher standen.“

In den beiden kommenden Spielen kann der TB Uphusen jedoch das machen, was ihm gegen den SV Atlas Delmenhorst nicht gelingen sollte: große Schritte in Richtung Klassenerhalt. Für den TBU geht es gegen die beiden designierten Absteiger SVG Göttingen 07 und MTV Eintracht Celle. „Gewinnen wir beide Spiele, kann das schon fast für den Klassenerhalt reichen“, sagte Muzzicato.

Doch egal, wohin die Reise am Ende für den TB Uphusen auch gehen mag, den Offiziellen des Klubs scheint es zu gelingen, die Mannschaft zusammenhalten zu können. Einen Tag vor der Partie gegen den SV Atlas Delmenhorst haben vier wichtige Säulen für die neue Saison zugesagt: Christian Ahlers-Ceglarek, Sebastian Kurkiewicz, Thomas Celik und Kevin Artmann bleiben dem Klub erhalten.