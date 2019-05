Hartmut Schmidt-Klute griff am Wochenende nicht zum Schläger. Der Kapitän unterstützte sein Team vom Spielfeldrand aus. (Björn Hake)

Oyten. Wichtiger Erfolg für die Herren 55 des TC Oyten: Durch einen 6:3-Heimsieg gegen den TC Schwülper ist der Klassenerhalt in der Tennis-Nordliga zum Greifen nah. „Wir sind natürlich überglücklich. Vor dem Spiel war klar, dass uns nur ein Sieg hilft. Umso schöner, dass es geklappt hat. Die Mannschaft hat es sich aufgrund der gezeigten Leistungen aber auch verdient", lobte Mannschaftsführer Hartmut Schmidt-Klute seine Teamkollegen.

Der Kapitän selbst verzichtete auf einen Einsatz, da er sich nicht komplett fit fühlte. Er unterstützte seine Mitspieler aber vom Rand aus und traf im Laufe des Punktspieles die wichtige Entscheidung der Doppelaufstellungen. Erstmal mit an Bord war Frank Ehrlich. Bei seinem Saisondebüt legte Oytens Nummer zwei gut los und führte schnell mit 4:0. Dann kam aber sein Gegner immer stärker auf und schaffte die Wende zu einem 7:5, 6:1. Ebendiese Wende drohte auch bei Martin Kehmna. Er lag scheinbar sicher in Führung, da schlichen sich bei Kehmna vermehrt Fehler ein, die seinen Gegner wieder in Reichweite kommen ließen. „Martin hat sich zum Glück so gerade noch über die Ziellinie gerettet und konnte einen Matchtiebreak verhindern. Wer weiß, wie ein dritter Satz verlaufen wäre", sagte Hartmut Schmidt-Klute.

An Position sechs spielend lieferte Helmut Ludwig wiederum eine beeindruckende Vorstellung ab. Gegen seinen keinesfalls schwachen Kontrahenten siegte Ludwig in zwei Sätzen. Ohne reelle Siegchance musste sich Joachim Korf im Spitzeneinzel geschlagen geben. Besser lief es für Hilmar Wagner, der auch nach verlorenem ersten Satz weiter an seinem Stil festhielt und volles Risiko ging. Wagner wurde belohnt und gewann die Folgesätze mit 6:4 und 10:4. Auch Frank Lesemann war in seinem Duell auf einem guten Weg und hatte den vierten Einzelpunkt schon in Sichtweite. „Doch dann hat er das Match etwas unnötig aus der Hand geben müssen, sodass wir uns vor den Doppeln neu sortieren mussten", erklärte Schmidt Klute, der aus seinen Beobachtungen und Analysen des Gegners die richtigen Schlüsse zog.

Der Kapitän setzte auf ein starkes drittes Doppel um Martin Kehmna und Helmut Ludwig, die problemlos in zwei Sätzen gewannen. Den entscheidenden fünften Punkten steuerte das erste Doppel um Joachim Korf und Hilmar Wagner bei. Die neuformierte Paarung Frank Ehrlich/Thomas Weber tat sich zwischendurch etwas schwer, rundete den Heimsieg aber durch einen Dreisatzerfolg ab