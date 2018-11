Jubelte auch in Wohnste: Fischerhudes Anna-Lena Thran. (Braunschädel)

Landkreis Verden. Hannah Maruschke trifft zum 2:1 und schließt damit einen Konter kurz vor Schluss erfolgreich ab. Dieser sollte den Sieg für die Fußballerinnen des TSV Bassen bedeuten, die damit die Tabellenführung festigten. Die Grün-Roten bezwangen ihren ärgsten Widersacher in der Bezirksliga Lüneburg West, den VSV Hedendorf-Neukloster. Zu einem Unentschieden kam der TSV Fischerhude-Quelkhorn beim MTV Wohnste. Auch das Kellerduell zwischen dem SV Holtebüttel und dem TSV Eintracht Immenbeck endete Remis.

MTV Wohnste - TSV Fischerhude-Quelkhorn 1:1 (1:0): Im Kampf um den Klassenverbleib hat Aufsteiger Fischerhude einen Punkt aus Wohnste entführt. „Der Zähler kann später noch einmal sehr wichtig für uns sein“, freute sich Jan Blanken. In dem abwechslungsreichen Spiel besaß der MTV vor der Pause mehrere gute Chancen, die er zunächst nicht zu nutzen verstand. Fischerhudes Keeperin Nina Brüning hielt, was zu halten war. Kurz vor der Pause hatte Brüning dann aber das Nachsehen, als Lara-Marie Rook den Ball aus der Nahdistanz abfeuerte und das 1:0 für den MTV erzielte (42.). In der Pause baute Blanken seine Spielerinnen wieder auf, die nun couragiert nach vorn spielten. Nach einer Stunde gelang Anna-Lena Thran mit einem verdeckten Schuss der Treffer zum 1:1. „Zum Glück hat meine Elf trotz des Rückstands Moral bewiesen“, lobte Blanken seine Truppe.

VSV Hedendorf-Neukloster - TSV Bassen 1:2 (1:1): In der Anfangsphase sahen die zahlreichen Zuschauer ein ausgeglichenes Spitzenspiel, das sich diesen Namen auch verdiente. Trotz der von Bassens Coach Bastian Okrongli gewählten defensiveren Taktik hatten die Grün-Roten mehr vom Spiel. Im Laufe der ersten Halbzeit kam die Heim-Elf aber immer besser in Tritt. Da aber beide Defensivreihen gute Leistungen zeigten, waren Torchancen Mangelware. Eine der wenigen nutzte Bassens Katja Wiesenmüller zum 0:1 (44.). Doch der Jubel währte nicht lange. Im direkten Gegenzug bekam der VSV einen Freistoß: Der hart getretene Ball glitt Bassens Torfrau Jennifer Schmidt durch die Hände und prallte gegen den Pfosten, wo Aniko Olah abstaubte – 1:1 (45.). Nach der Halbzeit agierte Hedendorf optisch überlegen, die Elf von Okrongli setzte mit Kontern Nadelstiche. Weil der VSV unbedingt gewinnen wollte, spielte er offensiver. Dies spielte den konterstarken Bassenern in die Karten. In Minute 87 bediente Christina Meyer Hannah Maruschke – 2:1.

SV Holtebüttel - TSV Eintracht Immenbeck 1:1 (0:0): Der SVH spielte von Beginn an couragiert, jedoch wurden bis zur Halbzeit mehr als ein halbes Dutzend Chancen nicht genutzt. In der Pause wechselte SVH-Coach Andreas Dressler mit Ilka Schmidt seine einzige Ersatzspielerin ein, was sich letztlich als Glücksgriff herausstellen sollte. Schmidt erzielte zehn Minuten vor dem Schlusspfiff den Treffer zum 1:0 für den SVH. Kurz darauf stand Schmidt erneut im Blickpunkt des Geschehens, als sie frei vor dem leeren Tor der Eintracht auftauchte. Sie zeigte jedoch Nerven und traf nicht. „Geht der Ball rein, dann gewinnen wir die Partie“, trauerte Dressler der verpassten Möglichkeit nach. In Minute 89 kam die Eintracht nämlich noch zum Ausgleich. Immenbecks Michelle Knuth stocherte den Ball aus dem Gewusel im Fünfmeterraum heraus über die Torlinie. In der dreiminütigen Nachspielzeit verpasste Janina Lindhorst eine weitere Chance zum Siegtor für den SVH. Nach einer Stunde wurde das Spiel in Holtebüttel unterbrochen. Grund waren gesundheitliche Probleme des angesetzten Schiedsrichters Andreas Meyer, der vom Etelser Krull nach Rücksprache mit Staffelleiterin Claudia Richter ersetzt wurde.