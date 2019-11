Traf zweifach gegen Eintracht Northeim, einmal mit einem Heber aus über 30 Metern: Uphusens Philipp-Bruno Rockahr. (Björn Hake)

Lang war die Fahrt und lang war dann auch die Wartezeit. Doch das Warten hat sich für den TB Uphusen gelohnt. Die Arenkampkicker fuhren knapp 200 Kilometer zum Auswärtsspiel gegen den FC Eintracht Northeim und nahmen auf die Rückreise drei Punkte mit, denn das Spiel endete 4:0 (0:0) aus Sicht des TBU, obwohl es lange nach einer Nullnummer aussah.

Schlitzohr Rockahr

„Bis zur 75. Minute sah alles nach einem klassischen 0:0 aus“, erzählte Uphusens Coach Achim Hollerieth. Zur Freude des Trainers sollte sich das dann aber doch noch ändern. Zu Beginn der Schlussviertelstunde setzte sich Rilind Neziri auf der Außenbahn durch, zog in den Sechzehner und scheiterte dann mit seinem Versuch. „Aber irgendwie war das der Knackpunkt“, betonte Hollerieth. Danach funktionierte beim TBU plötzlich alles. Philipp-Bruno Rockahr traf zunächst aus dem Gewusel heraus zum 1:0 (77.) und erzielte lediglich fünf Minuten später das 2:0 für die Gäste. Und dieses Tor war ein besonders schönes. Rockahr fing einen Fehlpass der Northeimer ab und sah, dass Eintrachts Keeper Christopher Meyer am Elfmeterpunkt stand. Rockahr schoss den Ball laut Hollerieth aus 30 bis 35 Meter über den Schlussmann hinweg ins Tor. Und Uphusen hatte damit noch nicht genug. „Das ist eine Einstellung von dem Team, dass es dann weiter nachlegen will“, lobte Hollerieth, der quasi noch das 2:0 bejubelte, als schon das 3:0 fiel. Ole Laabs hämmerte den Ball aus kurzer Distanz unter die Latte und rein ins Tor (83.). Tor Nummer vier in der 89. Minute sah der TBU-Coach dann gar nicht. „Ich wollte gerade auswechseln, ich weiß nur, dass es aus dem Spiel heraus fiel und Eugen Uschpol getroffen hat“, schmunzelte Hollerieth.

Mit dem Endergebnis war er natürlich zufrieden, „es fiel aber etwas zu hoch aus“. Nicht gänzlich zufrieden war er hingegen mit den ersten 75 Minuten. „Wir waren etwas feldüberlegen, aber vorne nicht zwingend genug. Wir haben oftmals nicht das Tempo aufgenommen und sind nicht ins Eins-gegen-eins gegangen, sondern haben immer wieder hinten rum gespielt. Das gefiel mir nicht so.“ Was ihm wiederum nun wieder gefällt, ist der Blick auf das Klassement: Uphusen hat mit sieben Punkten in drei Spielen den Anschluss an das Tabellenmittelfeld hergestellt.