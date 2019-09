Osterholz-Scharmbeck. Der Aufsteiger TSV Achim ist in der Fußball-Bezirksliga Lüneburg 3 am vierten Spieltag auf einen Abstiegsrang gerutscht. Die Mannschaft von Sven Zavelberg präsentierte sich beim VSK Osterholz-Scharmbeck nur in der ersten Halbzeit einigermaßen als ein würdiger Gegner. In Durchgang zwei brachen jedoch alle Dämme bei den Kreisverdenern, die nach 90 Minuten mit 0:8 (0:3) eine ihrer höchsten Niederlagen der vergangenen Jahre kassierten.

„Bei uns lief einfach überhaupt nichts zusammen. Solche Tage soll es bekanntlich geben. Wir müssen uns nun natürlich sammeln, um spätestens am Mittwoch wieder da zu sein, wenn es im Derby gegen den TSV Bassen geht“, blickt Zavelberg bereits voraus.

Beim VSK Osterholz-Scharmbeck lief es für die Gäste in der Anfangsphase noch recht gut. Beide Teams egalisierten sich und es gab ein offenes Spiel mit wenigen Torgelegenheiten. Als der Referee nach gut einer halben Stunde auf Strafstoß für den VSK entschied, nachdem Keeper Vincent Schicks seinen Gegenspieler berührt hatte, verwandelte Ali Dag den Elfer zum 1:0 (32.). Das Spiel lief anschließend nur noch in Richtung Achimer Tor, wobei der VSK kurz vor der Halbzeit durch einen Doppelpack von Patrick Hirsch (40./41.) mit einem 3:0 in die Kabine ging.

In Halbzeit zwei lief beim TSV Achim nichts mehr zusammen. Der VSK hatte nun leichtes Spiel mit dem Aufsteiger und kam zu fünf weiteren Toren, die Steffen Brünjes (76.), Hirsch (76.), Ben-Marlin Jessop (83.), sowie Azad Kurnaz (85.) und Dag (89.) markierten.