3:2 – so lautete vor dem dritten Saisonspiel das Torverhältnis der U18-Landesliga-Fußballer der JSG Baden/Etelsen. Nach diesem liest es sich deutlich anders – 3:9. Der Grund ist die herbe Klatsche, die die Junioren-Fußballer auswärts beim JFV Ashausen- Scharmbeck/Pattensen kassiert haben. Nach 90 Minuten hieß es nämlich 0:7 (0:3) aus Sicht der Gäste.

Schnell war im Spiel der Torreigen eröffnet. Bereits in der 5. Minute brachte Felix Peschke die Gastgeber mit seinem ersten Treffer in Front. In der 21. legte er das 2:0 nach. Sein dritter Treffer war bereits das 5:0 (81.). Zuvor hatte Marvin Bork für den 3:0-Pausenstand in der 37. Minute gesorgt und Micha Oertzen für das 4:0 (60.) verantwortlich gezeigt. In den Schlussminuten tat es Bork seinem Teamkollegen Peschke gleich und kam bei Schlusspfiff ebenfalls auf drei Treffer (88./89.). Der JFV feierte damit seinen ersten Saisonsieg im vierten Spiel, während die Truppe von Coach Bastian Reiners in ihrem dritten die zweite Niederlage kassierten.