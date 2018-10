Steuerte zwei Einzel- und einen Doppelerfolg zum souveränen Sieg gegen den ATSV Habenhausen II bei: Oytens Franz König. (Braunschädel)

Oyten. In der Tischtennis-Bezirksoberliga entwickeln sich die Herren des TV Oyten zu einem ernsthaften Titelkandidaten. Durch einen ungefährdeten 9:4-Heimsieg über den ATSV Habenhausen II gelang bereits der vierte Sieg in Folge, sodass der TVO den beiden bis dato noch ungeschlagenen Teams des Post SV Stade II und der SG Aumund-Vegesack dicht auf den Fersen bleibt.

Gegen die Reserve des ATSV gelangen schon in den Eingangsdoppeln zwei Punktgewinne. Während Peter Igel und Frank Mindermann keine Probleme hatten, mussten sich Oliver Helming und Franz König mächtig strecken, um ihr Doppel in fünf Sätzen zu gewinnen. In den Einzeln stellte vor allem das obere Paarkreuz um Peter Igel und Oliver Helming einmal mehr unter Beweis, dass es zur absoluten Ligaspitze gehört. Beide trafen im Laufe des Punktspieles auf Jaan Rudolph, der zuvor in dieser Spielzeit all seine Einzel gewonnen hatte. Gegen den TV Oyten sollte diese Serie enden. Oliver Helming drehte einen 0:2-Satzrückstand noch in einen Fünfsatzerfolg. Peter Igel machte mit Rudolph derweil kurzen Prozess und gestatte Habenhausens Nummer eins in drei Sätzen insgesamt nur sechs magere Punkte. Zwischenzeitlich hatte Franz König die Oytener Führung durch einen Viersatzerfolg auf 5:1 ausgebaut.

In ihrer stärksten Phase verkürzten die Gäste zwar auf 4:5, da aufseiten der Gastgeber Frank Mindermann und Tim Loebert jeweils knapp im Entscheidungssatz unterlagen. Anschließend beendete der TV Oyten das Punktspiel aber äußerst zügig. Peter Igel und Oliver Helming fuhren jeweils ungefährdet in drei Sätzen die nächsten beiden Punktgewinne ein. Deutlich mehr Arbeit zu verrichten hatte Franz König, der sich gegen Joachim Kuhn dennoch mit 3:2 durchsetzen konnte. Zum Abschluss gewann Arne Fichtner und machte den 9:4-Erfolg perfekt. Er ließ seinen Gegenüber Lars Kleditsch vor allem an seinen Aufschlägen verzweifeln und siegte in vier Sätzen. „Wir wollen so lange wie möglich oben dran bleiben“, schickte Oytens Mannschaftsführer Frank Mindermann eine kleine Kampfansage in Richtung der beiden Spitzenteams aus Stade und Aumund-Vegesack.