Der Punktgewinn gegen Potsdam wurde von Johannes Seliger, Max Borchert und Mattis Köhlmoos (von links) frenetisch gefeiert, weil er in letzter Sekunde zustande gekommen war. (Björn Hake)

Oyten. Mehr als einen Monat liegt das jüngste Spiel des TV Oyten in der Jugendhandball-Bundesliga nun schon zurück. Zuletzt standen die „Vampires“ am 9. Dezember 2018 auf dem Platz. Damals holte der TVO zu Hause in allerletzter Sekunde einen Punkt gegen den VfL Potsdam. Und es soll bei weitem nicht der letzte Zähler bleiben. Nach dem Abschluss der ersten Saisonhälfte hatte Trainer Thomas Cordes im Gespräch mit unserer Zeitung erklärt, dass er und seine Jungs noch einige Punkte in den kommenden elf Partien holen wollen. Dass Oyten im ersten Spiel des neuen Jahres punktet, ist nicht auszuschließen. Denn für Cordes und Co. geht es am Sonntag zum Tabellenvorletzten VfL Bad Schwartau (Anpfiff um 15.30 Uhr).

Eigentlich sollten sich die beiden Mannschaften schon längst gegenübergestanden haben. Doch das für Ende November geplante Hinspiel musste abgesagt werden, weil in Bad Schwartau keine Halle zur Verfügung stand. Thomas Cordes wäre wohl auch damals mit der gleichen Einstellung ins Spiel gegangen wie er es jetzt am Sonntag macht. Obwohl Bad Schwartau für seine Sieben in die Kategorie der schlagbaren Gegner gehört, will er seinem Team nicht die Rolle des Favoriten zuschieben. Es liegt eben nicht in seinem Naturell, den Lautsprecher zu mimen. „Für uns ist gegen Bad Schwartau definitiv etwas möglich. Aber wir werden uns mit diesem Gegner auf Augenhöhe begegnen. Für beide Teams sind die Punkt sehr wichtig“, sagt Cordes.

Der Coach sieht sogar ein kleines Plus beim VfL. Dieser hat aber keinen rein sportlichen Ursprung. „Grundsätzlich hat der Gastgeber in solchen Spielen immer ein kleinen kleinen Vorteil. Es ist gerade im Jugendhandball oft so, dass ein Heimauftritt viel ausmachen kann, wenn es eng wird und auf der Tribüne richtig Alarm gemacht wird“, findet Thomas Cordes. Dass es zum Jahresauftakt für den TV Oyten gleich gegen einen Kontrahenten geht, gegen den die Mannschaft mindestens mithalten kann, befürwortet der Coach der „Vampires“ allerdings: „Es ist doch schön, dass es gleich wieder ordentlich zur Sache geht.“ Er geht fest davon aus, dass er mit seinem Team auf einen kampfstarken Gegner trifft. „Zudem ist Bad Schwartau zu Hause in der Lage, Rückstände aufzuholen. Wir müssen deren Abwehr gut bespielen“, erklärt Cordes, der außerdem eine Parallele zu seinem Team ausgemacht hat: „Auch Bad Schwartau kommt mehr über die Breite des Kaders und hat nicht den einen alles überragenden Spieler, auf den man achten muss.“

Obwohl er den Ausgang der Partie als offen ansieht, ist sich Cordes in einer Sache schon jetzt sicher: Seine Mannschaft werde die Fahrt gen Norden topfit angehen. „Über die Weihnachtstage haben alle ein bisschen durchgeschnauft. Vor allem für die Spieler, die auch schon im Herrenbereich zum Einsatz kommen, war diese Regeneration sehr wichtig“, erzählt Cordes. Im neuen Jahr ging es dann aber gleich wieder ins Training. „Daher sind wir im Saft“, sagt der Coach. Zum Abschluss der Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte stand noch ein Vergleich gegen den Männer-Oberligisten TuS Rotenburg an. Es war wohl der perfekte Test für Bad Schwartau. Cordes: „Das Spiel verlief auf Augenhöhe.“