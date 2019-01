„Liegen dennoch im Soll“, betont Holtums Corinna Völker trotz der einen Pleite. (Hake)

Holtum (Geest)/Cadenberge. Die Tischtennis-Damen des TSV Holtum (Geest) haben einen Doppelspieltag hinter sich. Sowohl am Sonnabend als auch am Sonntag mussten sie an die Platte. In beide Partien ging der TSV als Favorit, heraus kam er mit einem Sieg und einer Niederlage.

Zunächst war der TSV Altenbruch zu Gast. Mit 8:6 hatten sich die Holtumerinnen bereits im Hinspiel sehr schwer getan. Dasselbe taten sie auch im Rückspiel. Das Resultat war ebenfalls dasselbe, jedoch ging der Sieg diesmal an Altenbruch. „Die haben das auch einfach gut gemacht“, gestand Corinna Völker. Holtums Nummer vier wusste aber auch, was vor allem den Ausschlag gegeben hat. „Die Doppel gingen beide verloren, was untypisch für uns ist. Das war der Knackpunkt. Die gaben auch die Richtung des gesamten Spiels vor.“ Als Handicap kam noch hinzu, dass die Nummer zwei Birte Wacker weiterhin an einem Tennisarm laboriert und entsprechend ausfiel. Für sie sprang Ulrike Berger aus der Zweiten ein und machte ihre Sache mit zwei Niederlagen und einem Sieg sehr gut. Sehr gut war auch wieder die Einzelbilanz von Spitzenspielerin Heike Wahlers. Doch auch ihre drei Siege verhalfen den Gastgeberinnen nicht zu einem Punkt.

Beim Spiel gegen den TSV Germania Cadenberge war es Susanne Hoßfeld, die für Wacker nachrückte. Und diesmal hatte der Gast aus Holtum das Glück auf seiner Seite. Die Germania hatte kurzfristig einen Ausfall zu verkraften und konnte daher nur mit drei Akteurinnen antreten. Bedeutete: vier geschenkte Punkte. „Sonst hätten wir wohl einen drüber bekommen“, vermutete Völker. Denn die Partie ging nur knapp mit 8:6 an den TSV Holtum (Geest). „Manchmal muss man auch etwas Glück haben. Wir hätten zwar gerne auch gegen Altenbruch gewonnen, aber punktemäßig liegen wir dennoch im Soll“, bilanzierte Völker den Stand des Tabellenzweiten.