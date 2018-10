Denis Schymiczek traf zwar für Bassen gegen den VSK. Dennoch verlor er mit seinem Team das Spiel. (FOCKE STRANGMANN)

Osterholz-Scharmbeck. Dass es am Ende noch einmal eng wurde im Spiel der Fußball-Bezirksliga, hatte sich der VSK Osterholz-Scharmbeck beim 3:2 (3:1)-Erfolg gegen den TSV Bassen selbst zuzuschreiben. „Wir haben ein total gutes Spiel gemacht“, analysierte VSK-Trainer Oliver Schilling die erste Halbzeit und den Beginn der zweiten Hälfte, war über die Gegentreffer aber verärgert: „Wir legen uns die Dinger selbst rein.“

So wäre Marco Holsten – Bassens jetziger Sportlicher Leiter und Ex-Trainer, der den urlaubenden Chefcoach Uwe Bischoff gegen den VSK vertrat – fast noch zu einem kleinen Erfolgserlebnis gekommen. Er erkannte aber das Ergebnis an: „Letztlich geht der Sieg des VSK in Ordnung.“ Er kannte auch den Grund für die knappe Niederlage: „Bei den Gegentoren haben wir komplett schlecht ausgesehen.“

Die ersten 45 Minuten hätte der VSK eigentlich viel deutlicher abschließen müssen. Als Eugen Zilke zum 1:0 traf (12.), schien es nur der Auftakt zu einem Mehr zu sein. Doch dann kam der Schock für den VSK: Bassens Noel Lohmann traf zum 1:1 (24.). Eine Minute später stellte Zilke den alten Abstand wieder her. Juri Kiekhöfer besorgte das 3:1 (37.).

Nach dem Wechsel gingen die Gäste zu früherem Pressing über. Dem VSK schien das eher unangenehm zu sein, die Aktionen wurden fahriger. Als sich der VSK einen Ballverlust leistete, war Denis Schymiczek mit einem Heber zur Stelle – es stand nur noch 3:2. Zu mehr reichte es für Bassen jedoch nicht.