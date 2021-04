Werner Kernebeck bekam von seinem Team ein Spiel geboten, in dem es seine Stärken aber auch einige Schwächen zeigte. (Björn Hake)

Das ist es nun gewesen – das letzte Auswärtsspiel des TV Baden in der von der Pandemie geprägten Saison 2020/2021. Der Volleyball-Zweitligist aus dem Weserort war mit der festen Absicht zum SV Warnemünde gefahren, möglichst viele Punkte von dort zu entführen. Immerhin: Der TVB ist an der Ostsee nicht komplett leer ausgegangen. Zwar verloren die Gäste mit 2:3 (17:25, 25:22, 21:25, 25:16, 11:15), weil sie es aber in den Tiebreak ging, nahmen sie einen Punkt mit auf die Heimreise. Während dieser durften sich Trainer Werner Kernebeck und sein Team noch einmal über eine Begegnung unterhalten, die für die Badener sehr wechselhaft verlaufen war.

Auch der Coach hat den Spielverlauf als ein wenig seltsam empfunden. „Ich würde nicht sagen, dass es ein verrücktes Spiel war. Aber es war von beiden Seiten kein gutes“, stellte Kernebeck fest. „Man hatte schon ein wenig das Gefühl, dass das Team, das den jeweiligen Satz verloren hat, nicht richtig auf dem Feld war.“ Des Weiteren analysierte der Badener Coach, dass beide Mannschaften zu viele Fehler in den Durchgängen produziert haben, die dann vom Gegner gewonnen wurden.

Den Anfang mit den vielen Fehlern machten die Gäste: Die Badener verschliefen den Start in das Match. Während der ersten technischen Auszeit monierte Kernebeck, dass das Spiel seines Team „abgehackt“ wirkte. Er vermisste die nötige Lockerheit. Zu diesem Zeitpunkt lag der TVB mit 2:8 zurück. Zwar wurde die Annahme der Kernebeck-Crew im weiteren Satzverlauf stabiler und der Abstand geringer, als der Durchgang aber auf die Zielgrade einbog, häuften sich die Fehler bei den Gästen wieder. Die Folge: Warnemünde gewann den ersten Satz relativ locker mit 25:17.

Benedikt Gerken wurde zum wertvollsten Spieler des TV Baden ernannt. (Björn Hake)

Im zweiten Durchgang sollte sich das Geschehen komplett ändern. Nun waren es die Gastgeber, die unkonzentrierter auftraten. Baden wusste die Schwächen für sich zu nutzen. Zudem trat der TVB nicht mehr so fehlerbehaftet auf und kam zum Satzausgleich. Mit dem Gewinn des zweiten Durchgangs endete aber auch der gute Lauf bei den Gästen. Warnemünde minimierte seine Fehlerquote, Baden erhöhte sie – prompt ging der Klub von der Ostseeküste nach Satz Nummer drei mit 2:1 in Führung.

Wer nun dachte, Warnemünde würde sein Niveau aufrechterhalten, wurde eines Besseren belehrt. Ein weiteres Mal wendete sich das Geschehen. Baden erspielte sich im Laufe des vierten Satzes ein Polster (16:10), das dem Team schlussendlich reichen sollte, um den Tiebreak zu erreichen und sich schon einmal einen Punkt zu sichern.

Schlechter Start in den Tiebreak

Der Zusatz-Zähler sollte dann an die Hausherren gehen. Warnemünde legte eine 8:4-Führung hin und brachte den Vorsprung anschließend auch über die Ziellinie. „Es ist uns mal wieder nicht gelungen, gut in einen Tiebreak zu starten. Das ist ein Thema, das wir in der Zukunft bearbeiten müssen. Da muss ich auch mich als Trainer hinterfragen, wie das von außen besser zu steuern ist. Wir müssen da lockerer werden“, urteilte Werner Kernebeck.

Nun steht noch eine Begegnung auf dem Programm. Zum Abschluss empfangen die Badener am kommenden Sonnabend in der Lahofhalle den PSV Neustrelitz. „Wir werden jetzt noch einmal eine Woche intensiv trainieren, zum Abschluss wollen wir dann ein typisches Badener Spiel zeigen“, kündigte Werner Kernebeck an, dass sich sein Team zum Saisonausklang von seiner besseren Seite präsentieren will.

TV Baden: Nils Mallon, Ole Seuberlich, Björn Hagestedt, Alexander Decker, Moritz Wanke, Jannik Haats, Benedikt Gerken, Jan-Henrik Radeke, Simon Bischoff, Balint Bencsik, Artem Tscherwinski (n.e.), Nick Sörensen (n.e.), Jan Markiefka (n.e.).