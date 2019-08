Die Vorbereitung hätte für den TSV Bassen kaum besser verlaufen können. Bereits beim Etelser Schlossparkcup zeigte die Mannschaft von Trainer Uwe Bischoff Anfang Juli eine gute Frühform und zeigte auch danach gute Leistungen in den weiteren Testspiel. Kein Wunder, dass die Grün-Roten von so manchem Beobachter der Liga als Geheimfavorit gehandelt werden. Dass die Bassener bereit sind für eine starke Saison, können sie gleich am ersten Spieltag unter Beweis stellen. Es geht zum SV Ippensen. Eine knifflige Aufgabe: Denn der SVI galt bereits in der Vorsaison als Team, das über den Kampf kommt und somit unangenehm zu bespielen ist.

Anpfiff: Sonntag um 15 Uhr in Ippensen