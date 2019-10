Oberliga Nordsee Frauen: Nach der 30:35-Heimpleite gegen den TV Dinklage muss sich der TV Oyten II nach vier Spielen mit einer ausgeglichenen Punktebilanz begnügen. An diesem Donnerstag steht für die Mannschaft von Jens Dove nun das Nachholspiel beim VfL Oldenburg III auf dem Programm. „Beim VfL haben alle anderen Teams spielfrei. Ich erwarte einen Gegner, der sich vor eigenem Anhang mit Spielerinnen aus der zweiten Mannschaft und aus der A-Jugend verstärken wird“, erwartet der Trainer der Drittliga-Reserve an der Hunte eine knifflige Aufgabe, die auf seine Mannschaft zukommt. Am vergangenen Spieltag hat sich Oldenburgs Drittvertretung durch einen 27:23-Sieg beim sieglosen Tabellenvorletzten Wilhelmshavener SSV auf Rang zehn des Tableaus verbessert. Die Partie in der Jadestadt war für den VfL in dieser Saison bereits der vierte Auftritt in der Fremde. Im bisher einzigen Heimspiel triumphierten die jungen Oldenburgerinnen über den TV Dinklage mit 25:19, also gegen jenen Gegner, der die Dove-Sieben am vergangenen Spieltag besiegte.

Anpfiff: Donnerstag um 15 Uhr in Oldenburg