In der Handball-Verbandsliga der weiblichen Jugend A zeichnet sich ein Dreikampf um Platz eins ab. Im Ringen um die Meisterschaft mischt neben der SG Neuenhaus/Uelsen und Jugendhandball Wümme auch der TV Oyten kräftig mit. „Nach der knappen Niederlage in Neuenhaus, war für uns ein Erfolg immens wichtig“, analysierte TVO-Trainer Sebastian Kohls, nachdem seine Sieben das Spitzenspiel bei Jugendhandball Wümme mit 19:17 (10:7) für sich entschieden hatte. Jetzt könne man den Titel mit Siegen in den Heimspielen gegen die beiden ärgsten Widersacher weiterhin aus eigener Kraft holen, ergäntzte Kohls.

In Scheeßel seien die gute Defensive und Torfrau Lilian Fischer die Sieggaranten gewesen, erkläre Kohls. In einer wenig gutklassigen, dafür aber spannenden Partie, hatte Jaane Meyer die Blau-Roten mit ihrem Tor zum 19:16 (58.) auf die Siegerstraße gebracht. Im Angriff sei vieles Stückwerk gewesen, monierte Kohls. „Wir sind nicht richtig ins Laufen gekommen und haben zu viel aus dem Stand agiert.“