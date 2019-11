Durch ein 27:17 (15:6)-Sieg beim ATSV Habenhausen hat sich die weibliche A-Jugend des TV Oyten in der Vorrunde zur Handball-Oberliga nach vier Spielen wieder ein ausgeglichenes Punktekonto verschafft. „Wir waren von Beginn an gut drin im Spiel“, sah Oytens Trainer Sebastian Kohls in der Hansestadt einen ungefährdeten Sieg seiner Mannschaft.

Beim 3:3 (7.) stand es letztmals unentschieden. Lena Prütt, Emily Winkler und Louisa Heske sorgten dann für eine Drei-Tore-Führung der Gäste – 7:4 (11.). In seiner stärksten Phase baute der Unterbau des Frauen-Drittligisten diese bis auf 14:4 aus. Damit war das Duell bereits vor dem Seitenwechsel entschieden. Der Zehn-Tore-Abstand hatte auch am Ende noch Bestand. Habenhausen sei nicht viel schwächer als andere Teams in der Liga, urteilte Sebastian Kohls. Seine Stärken habe der ATSV im Tor und im Rückraum. „Am Ende liegt es oft an uns. Sind wir bei der Sache, dann können wir gegen die meisten Teams der Staffel auch gewinnen.“ Der TV Oyten hatte in der achtfachen Torschützin Emily Winkler seine beste Werferin. Fünfmal war Kreisläuferin Jana Meyer erfolgreich.