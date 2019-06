Etwas erhöht wird schön auf der Terrasse bei sonnigem Wetter gespeist, wenige Meter weiter unten stehen hunderte Läufer und warten auf den Startschuss. Das ist in jedem Jahr so, in diesem Jahr zum 21. Mal, das ist der Verdener Stadtlauf. Der Lugenstein heißt in jedem Jahr der Start und auch das Ziel beim Laufevent in der Domstadt. Groß und Klein, Jung und Alt – rund 600 Athleten nahmen teil und sorgten dafür, dass sich die Veranstalter an einer in etwa gleichbleibenden Teilnehmerzahl erfreuen konnten. Erfreuen konnten sich traditionell die 75 Staffeln – Klassen, Familien, Firmen – an den lautesten Anfeuerungen seitens der Zuschauer. 179 Aktive machten sich auf, um den Jedermann-Lauf über fünf Kilometer (Foto) zu meistern. Die Zeiten waren dabei für den Großteil der Athleten von sekundärer Bedeutung, mit einem Lächeln überschritten sie alle die Ziellinie –und reichlich schnaufend. Auf die Uhr wurde schon eher beim Hauptlauf geschaut, der im Anschluss folgte. Der doppelten Distanz, zehn Kilometer, nahmen sich insgesamt 153 Athleten an, 38 von ihnen waren weiblich. Dem Favoriten-Status wurde einmal mehr der Bremer Sebastian Kohlwes von der LC Hansa Stuhr gerecht, der nach der ersten Runde seine Konkurrenten abhängte und die Ziellinie nach 31:59 Minuten überquerte.