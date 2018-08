Musste mit seiner Mannschaft eine 0:4-Pleite schlucken: Marc Jamieson, Coach des SV Vorwärts Hülsen. (Björn Hake)

Hülsen. Der Coach hatte es bereits im Vorfeld geahnt. "Beim Aufwärmen habe ich mich umgeschaut. Die Jungs waren heiß, keine Frage, aber es war irgendwo doch nur die zweite Garde", erzählte Marc Jamieson, der Trainer des SV Vorwärts Hülsen. Und diese zweite Garde konnte die erste nicht ersetzen. Somit verloren die Hülsener ihre Heimpartie in der Fußball-Bezirksliga Lüneburg mit 0:4 (0:1) gegen den VSK Osterholz-Scharmbeck.

Jamieson musste auf Spieler wie Kapitän Marcel Meyer oder Sechser Malte Schultze verzichten. "Dass diese Führungsspieler fehlten, konnten wir einfach nicht kompensieren." Der Hülsener Coach sah seine Mannen zudem von Anfang an unter Druck stehen. "Das war der Plan vom VSK, sie spielten Pressing und wir fanden dadurch nicht ins Spiel." In Halbzeit eins ging der Plan nur zum Teil auf, denn die Gäste führten lediglich mit 1:0 durch den Treffer von Evangelos Liouras (33). "Björn (Keeper Björn Schnabel, Anm. d. Red.) hatte zweimal stark gehalten. Bei ihm können wir uns generell bedanken, dass es nicht höher ausgegangen ist." In Hälfte zwei wollte der SVV nochmals angreifen, doch die Köpfe senkten sich schnell wieder nach dem 0:2 (47.) durch Liouras. Juri Kiekhöfer stellte durch einen Doppelpack (68., 88.) das Endergebnis her.