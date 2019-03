Bezirksliga Lüneburg 3: Es wäre eine Überraschung, wenn bei der bevorstehenden Partie zwischen dem TSV Ottersberg und dem SV Pennigbüttel viele Tore fallen sollten. Denn es treffen die beiden besten Defensivreihen der Liga aufeinander. Während der Tabellenführer aus Ottersberg lediglich 0,72 Gegentore pro Spiel kassiert, liegt der Schnitt bei Pennigbüttel nur leicht höher (0,9). Auch der 1:0-Auswärtssieg der Ottersberger im Hinspiel war alles andere als ein Torfestival. Es könnte demnach eine komplizierte Aufgabe für den TSV werden. „Wir müssen gegen einen gut verteidigenden Gegner Lösungen finden, denn wir wollen dieses Spiel unbedingt gewinnen. Dafür müssen wir aber unsere maximale Leistung bringen“, sagt TSV-Trainer Jan Fitschen, der personell aus dem Vollen schöpfen kann. „Alle Mann sind an Bord“, betont er. Beste Voraussetzungen, um den den fünften Sieg in Folge einzufahren und den Druck auf Hambergen und Etelsen hochzuhalten. „Ein Sieg wäre wichtig, um in der Spitzengruppe zu bleiben. Wir müssen unsere Chancen effizient nutzen, denn Pennigbüttel wird nicht viel zulassen“, glaubt Fitschen.

Anpfiff: Sonntag um 15 Uhr in Ottersberg