Osterode. An Pfingsten war es für die beiden Badener Beachvolleyballer Ole Sagajewski und Nils Mallon noch nach Norderney gegangen. Dort schieden sie beim Top-10-Turnier im Rahmen des White Sands Festivals frühzeitig aus. Doch am vergangenen Wochenende war das Duo, das in der Halle für den TV Baden in der 2. Bundesliga aktiv ist, wesentlich erfolgreicher. In Osterode standen die beiden ganz oben auf dem Treppchen, nachdem der letzte Matchball verwandelt worden war. Sagajewski und Mallon schnappten sich in der Stadt im Harz den ersten Platz beim A-Cup.

Dass die Badener mit dem Turniersieg nach Hause fahren, damit war im Vorfeld nicht zwingend zu rechnen. Denn in dem Zwölferfeld waren sie auf dem sechsten Platz gesetzt. Deshalb habe er auch gar nicht daran gedacht, dass es in dem Turnier so weit gehen würde, meinte Ole Sagajewski: „Aber das kann man eigentlich nie.“ Dass sie aber verdientermaßen ganz oben auf dem Podest landeten, spiegelt sich auch in der Statistik wider: Denn das TVB-Duo gab in seinen fünf Matches lediglich einen Satz ab. In den beiden ersten Runden hatten Sagajweski und Mallon kaum Probleme. Beide Partien wurden mit 2:0 gewonnen.

Die Gegner in der dritten Runde machten es den Badenern schwerer. Patrice Fankhänel und Benedikt Ehrig (Hildesheim) verlangten den beiden Zweitligaspielern alles ab. „So stark hätte ich die beiden gar nicht eingeschätzt. Aber sie haben sehr gut gespielt“, sagte Sagajewski, der mit seinem Partner den ersten Satz mit 13:15 verlor. Auch danach sollte es eng bleiben: Durchgang Nummer zwei ging mit 15:13 an die Badener, sodass der Tiebreak die Entscheidung bringen musste. Diesen gewannen Sagajewski/Mallon mit 15:12. Das Halbfinale war erreicht.

In der Vorschlussrunde trafen sie auf Alexander Brem (Vallstedt) und Ruben Peters (Aligse). Aufgrund der Setzliste waren die Gegner favorisiert. Schließlich waren sie auf Rang geführt. Aber Mallon und Sagajewski stellten unter Beweis, dass sie sehr gut in Form waren: Sie gewannen das Match mit 2:0 und trafen somit im Finale auf Niclas Thuernagel (Bremen 1860) und Nils Galle (Oldenburger TB). Das Endspiel wurde somit zu einem Derby. Zudem kennen sich Sagajewski und Thuernagel bestens: 2015 wurden sie gemeinsam Deutscher Meister der U18. Nun hatte Ole Sagajewski das bessere Ende für sich. Wieder siegten er und Nils Mallon mit 2:0 Sätzen. Der Platz ganz oben auf dem Treppchen gehörte damit den beiden Beachvolleyballern des TV Baden. „Wir haben insgesamt ein sehr gutes Turnier gespielt“, freute sich Ole Sagajewski. „Wir haben uns von Spiel zu Spiel gesteigert und unsere Sache sehr konsequent durchgezogen. Dass wir aber das Halbfinale so deutlich gewinnen würden, daran hatten wir nicht geglaubt.“

Am kommenden Wochenende geht es für das TVB-Duo weiter. In Wolfenbüttel nimmt es an einem weiteren Top-10-Turnier teil.