Seit diesem Montag gelten neue Regeln für den Sport. Das hat die Niedersächsische Landesregierung bekannt gegeben. Damit dürfen feste Kleingruppen mit bis zu 30 Personen wieder Kontaktsport ausüben, sprich: Sportmannschaften dürfen unter weitestgehend normalen Bedingungen trainieren. Weiterhin nicht erlaubt sind Freundschaftsspiele mit Teams aus anderen Vereinen.

In der Corona-Verordnung heißt es, dass auch weiterhin „Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen, insbesondere in Bezug auf gemeinsam genutzte Sportgeräte, durchgeführt werden“ müssen. Bei den Gruppen mit bis zu 30 Personen ist „sicherzustellen, dass der Familienname, der Vorname, die vollständige Anschrift und eine Telefonnummer jeder an der Sportausübung beteiligten Personen sowie der Beginn und das Ende der Sportausübung dokumentiert werden, damit eine etwaige Infektionskette nachvollzogen werden kann“. Die Dokumentation muss drei Wochen aufbewahrt und dem zuständigen Gesundheitsamt auf Verlangen vorgelegt werden. Spätestens einen Monat nach der Sportausübung sind die Daten der betreffenden Person zu löschen. Auch Zuschauer sind wieder zugelassen. Bedingung ist, dass jeder Zuschauer einen Abstand von mindestens 1,5 Metern zu jeder anderen Person, „die weder zum eigenen noch zu einem weiteren Hausstand noch zu einer gemeinsamen Gruppe von nicht mehr als zehn Personen gehört, einhält“.