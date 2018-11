Andreas Gerhardt ist immer mit Freude beim Bogenschießen dabei. Vor dem ersten Spieltag in Querum herrscht beim Schützen vom SV Dauelsen aber auch Skepsis. (Björn Hake)

Querum. Die Bogenschützen vom SV Dauelsen starten am Sonnabend um 14 Uhr in ihr fünftes Bundesligajahr. Dabei sind die Ziele eher bescheiden: Der Deutsche Meister von 2015 und 2017 schaut vor dem Auftakt mehr nach unten. „Die Leistungsdichte in der Liga ist sehr hoch. Mit dem SV GutsMuths Jena ist zudem ein starker Aufsteiger hinzugekommen. Wir stapeln deshalb erst einmal tief und konzentrieren uns auf den Klassenerhalt“, erzählt Schütze Andreas Gerhardt. Um dieses Ziel zu realisieren, muss der SVD in der Achter-Nordstaffel einen der ersten sechs Plätze belegen. Gerhardt misst dabei vor allem den Duellen gegen den BSV Zierenberg und den 1. UTK BSC Oberauroff eine entscheidende Bedeutung zu. Aus seiner Erfahrung heraus seien das eher zwei Mannschaften, die ein hohes Niveau über die vier Wettkampftage nicht konstant abrufen können.

Alle anderen fünf Kontrahenten – Jena, BSC BB-Berlin, Blankenfelder BS 08, SV Querum und Sherwood BSC Herne – seien dagegen Teams, die sich für die Deutsche Meisterschaft qualifizieren könnten. Hierfür muss in der Endtabelle mindestens Platz vier herausspringen – etwas, was sich der SVD bei aller Zurückhaltung auch erträumt. „Im Grunde genommen wollen wir an allen vier Tagen einen der ersten vier Plätze belegen, um die Chance zu haben, sich für das Finale der Deutschen Meisterschaft zu qualifizieren“, berichtet Gerhardt.

Suboptimale Voraussetzungen

Die Voraussetzungen, mit denen der Vorjahresfünfte nun zum ersten Spieltag fährt, sind aber alles andere als gut. In der Halle im knapp 150 Kilometer entfernten Querum weiß selbst Gerhardt nicht, was vom SVD erwartet werden darf: Das Ziel, mehr zu trainieren, ließ sich nicht in die Realität umsetzen. Der Tischler kümmerte sich vorwiegend um den Aufbau seiner eigenen Werkstatt, Christian Dauel konnte studienbedingt nicht so häufig am Training teilnehmen, Holger Rohrbeck fehlte des Öfteren krankheitsbedingt und dazu hat Dauelsen einen Abgang zu vermelden. Laut Gerhardt hat sich Manuel Augner zurückgezogen, sein neuer Verein ist nicht bekannt. Hierzu bewog ihn der hohe Aufwand, den die weiten Fahrten bedeuten. Außerdem spielte sein eigenes Niveau eine Rolle. „Zu uns hat er gesagt, dass er leistungstechnisch nicht mehr da ist, wo er sein möchte“, schildert Gerhardt. Demnach kündigte Augner im selben Zuge an, sich jedoch nicht komplett aus dem Bogensport verabschieden zu wollen. Er wechselt wohl in die Regionalliga.

Dagegen hat Dauelsen auch einen Neuzugang an Bord, der „für den Fall der Fälle“ einspringt. Bei dem Namen konnte Gerhardt aber nur bedingt weiterhelfen. „Mit Vornamen heißt er Erwin, bei dem Nachnamen muss ich passen“, sagt er. Dabei wusste er auch nicht, ob er am Sonnabend mit dabei ist. Jedenfalls bleibt für Gerhardt der Ausgang am Sonnabend – auch wegen der holprigen Vorbereitung – total offen. „Training ist sehr wichtig, wenn man etwas reißen will. Wir sind eine Überraschungspackung: Von gut bis schlecht ist alles möglich“, meint der SVD-Schütze. Seine Hoffnungen in Querum ruhen so ein wenig auf Florian Kahllund und Sebastian Rohrberg, die seinen Informationen zufolge ordentlich im Saft stünden. Gleichzeitig stellte Gerhardt eine Besserung in Aussicht. Bei ihm persönlich, avisiert er, werde die zeitliche Einschränkung innerhalb seiner Selbstständigkeit sinken.

Besondere Vorfreude verspürt er schon auf den vierten und letzten Spieltag am 2. Februar im kommenden Jahr. Mit Mahlow, dem Austragungsort vom Blankenfelder BS 08, hat er gute Erfahrungen gemacht. „Allgemein sind wir froh, nicht mehr so weite Distanzen fahren zu müssen. Persönlich mag ich die Halle in Mahlow ganz gerne“, sagt Gerhardt. Auch die Halle in Querum ist dem Hamburger nicht unbekannt. Aber: „Damit verbinde ich aber keine guten wie schlechten Erfahrungen“, skizziert der SVD-Schütze.

Grundsätzlich ist Gerhardt mit Lust beim Bogenschießen dabei. „Es macht mich schon stolz, in der Bundesliga zu schießen. Der Sport befindet sich im Wandel. Die Popularität nimmt zu“, sagt er. Bestenfalls überträgt sich sein Enthuasiasmus auch auf die Veranstaltung in Querum. Denn mit einem formstarken Gerhardt steigt die Wahrscheinlichkeit, diesmal einen erfolgreichen Auftakt hinzulegen. Genau das ist dem SVD in den vergangenen zwei Spielzeiten nämlich nicht geglückt.